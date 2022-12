Un accident spectaculaire pourrait mener à l’adoption d'un arrêté municipal à Thunder Bay

Le camion a brûlé un feu rouge au coin des rues Dawson et Hilldale, a percuté un véhicule, s’est renversé et a fracassé une clôture résidentielle avant de terminer sa course à environ 2,5 m d’une maison, a révélé le Service de police de Thunder Bay.

Le trajet désigné pour les camions à Thunder Bay, qui limiterait la circulation des camions aux routes 11, 17 et 61, a été approuvé par le conseil en 2019.

Cependant, l’arrêté municipal qui donnerait à la Ville l’autorité de mettre en application le trajet et qui interdirait l'accès à la rue Dawson aux camions qui traversent le pays n’a pas été adopté.

Plusieurs camionneurs empruntent la rue Dawson afin de réduire la distance parcourue de 17 km.

Le conseiller municipal de McIntyre, Albert Aiello, souhaite que la ville adopte un arrêt municipal afin d'interdire aux camions qui traversent le Canada d'emprunter la rue Dawson. Photo : CBC Marc Doucette

Le conseiller municipal du quartier McIntyre, où s'est déroulé l'accident, a rappelé lundi, au lendemain de l’accident, que la route désignée est là, elle fait partie de notre plan, mais c’est la réglementation nécessaire pour la gouverner qui n’a pas été adoptée .

« J’aimerais voir cette réglementation passer aujourd’hui, la semaine prochaine, mais la réalité demeure que cela risque d’arriver en février, au plus tôt. » — Une citation de Albert Aiello, conseiller municipal de McIntyre

M. Aiello précise que la réglementation n’affecterait toutefois pas les camions de livraison qui doivent se rendre en ville ni les camions à benne.

Les résidents du quartier ont rapidement contacté M. Aiello afin de lui faire part de leurs inquiétudes et de la nécessité d'instaurer une fois pour toutes ce trajet.

Dans une déclaration donnée à CBC, le directeur général de la Ville, Norm Gale, a confirmé que la question sera étudiée dans la nouvelle année.

Un accident spectaculaire

Tara Gauld et sa sœur étaient assises dans la maison près du lieu de l'accident lorsqu’elles ont entendu un bruit de raclage.

Nous nous sommes demandé s’il s’agissait du chasse-neige , a dit Mme Gauld. Et puis, tout à coup, j’ai aperçu un gros camion qui circulait le long de la clôture, puis il a traversé la clôture et je disais "Oh, mon Dieu, oh mon Dieu", et il se dirigeait vers la maison , a-t-elle raconté.

« C’est un quartier très résidentiel. Il y a beaucoup de familles qui ont de jeunes enfants qui jouent dehors, dans leur cour. » — Une citation de Tara Gauld

Le Service de police de Thunder Bay ne rapporte aucun blessé. Le conducteur du camion, un homme de 24 ans de Winnipeg, a été accusé d’avoir brûlé un feu rouge.

Avec les informations de Kris Ketonen de CBC