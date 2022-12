Influenza : 115 personnes hospitalisées en une semaine au N.-B.

La santé publique du Nouveau-Brunswick a fait une mise à jour mardi sur la progression des virus respiratoires dans la province, soit l’influenza, la COVID-19 et le VRS.

Au total, 115 personnes ont été hospitalisées dans la province en raison de l’influenza, en une semaine. Le record précédent était de 69 hospitalisations en une semaine, en janvier 2019.

Plus de la moitié d’entre elles sont des gens âgés de 65 ans et plus et près de 20 % sont des jeunes de moins de 19 ans.

Le médecin hygiéniste en chef par intérim du Nouveau-Brunswick, le Dr Yves Léger. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le taux d’hospitalisation demeure le plus élevé pour deux groupes en particulier : les 0-4 ans et les plus vieux, les personnes de 65 ans et plus , dit Dr Yves Léger, médecin hygiéniste en chef par intérim.

Dr Léger ajoute aussi qu'un record de 836 cas positifs à l'influenza ont été détectés, en une semaine.

On observe une période d'activité accrue ou élevée pour l’influenza actuellement au Nouveau-Brunswick et on continue de voir une augmentation de cette activité de semaine en semaine .

Concernant le VRS, le Dr Léger note que le taux de positivité au virus semble avoir atteint un plateau, ce qui pourrait indiquer une certaine stabilité qui s’installe, tel qu’on a déjà vu depuis quelques semaines ailleurs au pays.

Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il faut baisser la garde, selon la santé publique, car ce virus est toujours bien présent dans la province.

« Ce sont des signes clairs d'une saison de maladie respiratoire à la fois plus précoce et plus intense que d'habitude. » — Une citation de Dr Yves Léger, médecin hygiéniste en chef par intérim du N.-B.

La santé publique avait fait une mise à jour de la présence de ces virus respiratoires à la mi-novembre. Depuis, la situation ne s’est pas améliorée selon le Dr Léger, malgré l’appel à la population à redoubler de prudence.

L’activité simultanée de ces virus continue à mettre une pression sur le système de santé , affirme-t-il.

Haut taux d’absentéisme

La présence des virus respiratoires cause bien des maux de tête dans les hôpitaux et dans les écoles de la province, avec un haut taux d’absentéisme.

Cette semaine, près de 20 % de nos écoles indiquent un taux d’absentéisme d’au moins 10 % relié à la présence de symptômes d’influenza , soutient Dr Yves Léger.

Un portrait semblable dans les hôpitaux.

Notre système de santé est confronté à un manque de personnel sévère, à cela s'ajoute les différents virus qui touchent malheureusement aussi nos employés et nos médecins , explique Sharon Smyth-Okana, vice-présidente, programme cliniques et soins infirmiers du Réseau de santé Vitalité.

Sharon Smyth-Okana, vice-présidente, programme cliniques et soins infirmiers du Réseau de santé Vitalité (archives) Photo : Radio-Canada

Mme Smyth-Okana admet que ces virus créent une pression sur les services d’urgence qui entraîne des délais importants.

La situation est sérieuse, chacun de nous peut faire une différence , lance-t-elle, en ajoutant que Vitalité, tout comme la santé publique, encourage la population à recevoir les vaccins contre l’influenza et la COVID-19.

Le Dr Yves Léger précise que le niveau de vaccination pour l’influenza est plus bas cette année, comparativement aux années précédentes.

La santé publique recommande donc aux Néo-Brunswickois de se faire vacciner le plus rapidement possible et réitère que des mesures sanitaires simples - comme le lavage des mains, le port du masque et le fait de rester à la maison lorsqu’on est malade - peuvent faire toute la différence.