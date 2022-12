Une hausse du taux de taxation de 4,86 % à Saguenay

Concrètement, le taux de taxes foncières pour le secteur résidentiel passe de 1,12 $ à 1,19 $ par tranche de 100 $ d’évaluation. L’écart entre 2022 et 2023 est donc de 0,07 $.

La tarification des services d’eau potable et d’égouts demeure la même à 160 $ et 150 $ pour la prochaine année. La collecte des matières résiduelles coûtera 5 $ de moins aux citoyens, mais ils devront payer 25 $ de plus pour la collecte des bacs bruns.

Pour la première fois en cinq ans, les propriétaires d’immeubles de catégorie résidentielle et commerciale subiront une hausse. Pendant les quatre années de règne de l’ex-mairesse Josée Néron, le taux de taxation avait été gelé à 4,04 $ par 100 $ d’évaluation pour les industries. Julie Dufour l’avait baissé à 3,74 $ en 2022.

À partir de janvier, les détenteurs de bâtiments commerciaux et industriels paieront respectivement 3,21 $ et 3,89 $ par tranche de 100 $ d’évaluation, ce qui représente un écart de 0,17 $ et 0,16 $ par rapport à l’an dernier.

Le budget de Saguenay s'élève à 395,8 millions de dollars pour 2023. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Lors du dépôt du budget, mardi, la mairesse Julie Dufour a précisé qu’elle souhaitait initialement maintenir le statu quo pour le taux de taxation industriel afin de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises en sol saguenéen. Cette option n’a cependant pas été possible, puisque l’ensemble des contribuables en auraient payé le prix en subissant une hausse des taxes foncières de 10 %.

On a fait le choix de taxer l’industriel et le commercial pour ne pas imposer le fardeau sur le résidentiel. On n’avait pas le choix en contexte inflationniste. On avait le mandat de maintenir les services , a déclaré la mairesse, lors d’un huis clos réservé aux journalistes tenu avant le dépôt officiel du budget. Elle était accompagnée du président du comité des finances de Saguenay, Michel Potvin.

La mairesse Dufour a fait savoir que la préparation du budget 2023 de la huitième ville en importance au Québec s’est déroulée sous le signe de la prudence, de la planification et de la pérennité. Elle a précisé qu’il s’agit d’un budget équilibré de 395 898 410 $.

Endettement

Le budget de 395,8 millions de dollars représente une hausse de 24 millions par rapport à 2022.

L’endettement net de Saguenay se situe présentement à 545 millions de dollars, excluant le réseau hydroélectrique. Cette somme inclut un emprunt de 57,2 millions de dollars pour des projets inclus au Plan triennal d’immobilisations (PTI), adopté il y a quelques jours.

Pour rembourser sa dette, la capitale régionale déboursera 48,7 millions de dollars cette année, soit l’équivalent de 17 % de son budget. Il s’agit d’une baisse de 6,6 millions de dollars par rapport à l’an dernier. Michel Potvin a expliqué que les paiements de certains emprunts, notamment pour la rénovation de l’aérogare de Bagotville et d’autres projets en cours, ne débuteront pas avant l’année prochaine.

Entre autres dépenses, la Ville déboursera 47 millions de dollars pour l’administration générale. Saguenay compte 1600 employés municipaux. Les frais relatifs aux services de police et de sécurité des incendies totaliseront 56 millions de dollars en 2023, ce qui équivaut à 14,4 % du budget.

Le déneigement coûtera 2,6 millions de dollars de plus que l’an dernier, malgré la décision de l’administration municipale de réaliser 75 % des activités de déneigement à même ses effectifs (régie interne).

Si on n’avait pas pris cette décision, ç’a aurait coûté 1,6 million de dollars de plus , a fait valoir Julie Dufour, rappelant que le coût des soumissions déposées par des entreprises privées a bondi de 300 % à l’ouverture des enveloppes.

Julie Dufour et Michel Potvin ont expliqué que 9 millions de dollars de revenus nets ont été puisés à même le réseau hydroélectrique. Ces revenus proviennent de l’exploitation des centrales Pont-Arnaud et Chute-Garneau et du réseau Hydro-Jonquière.

La principale source de revenus de la Ville étant les taxes foncières et la tarification sur les services (70 % de l’assiette), la mairesse Dufour a expliqué que ce modèle ne peut perdurer.

La mairesse, comme ses homologues d’autres municipalités du Québec, a l’intention de faire valoir son point lors des négociations entourant le renouvellement du pacte fiscal avec le gouvernement du Québec.

Le grand désespoir de toutes les villes du Québec est d’être extrêmement dépendantes de la taxe foncière […]. On est plusieurs au Québec à se dire que le modèle est ahurissant. On aura un beau 2023 à revendiquer plein de choses , a-t-elle prévenu.

Revenus de taxe sur la valeur foncière : 218 595 200 $ = 58,8% (2022)

233 360 090 $ = 58,9 % (2023)

Enfin, la Ville injectera 1,8 million de dollars de plus dans le budget de la Société de transport du Saguenay l’an prochain. Cette situation s’explique par la hausse du prix du carburant et de certaines réparations aux véhicules.

La société de développement économique Promotion Saguenay recevra à peu près la même enveloppe qu’en 2022 : 8,1 millions de dollars.

Dès janvier, on va essayer d’aller chercher encore plus d’efficience. Dans tous les services. On a un nouveau directeur général, une nouvelle administration et un regard extérieur , a poursuivi la mairesse, laissant présager qu’un autre effort de rationalisation serait imposé aux différents services de la Ville.

Julie Dufour et Michel Potvin prédisent une année de planification au cours de laquelle la gestion demeurera serrée .

C’est des années difficiles. D’où l’importance de la planification , a insisté le président du comité des finances.

Plusieurs ont critiqué le gel du fardeau fiscal l’an dernier. On s’est posé la question. Un pour cent de taxes, ça donne 2,2 millions de revenus , a rappelé la mairesse.

Aide aux personnes vulnérables

La Ville investira également des fonds pour adhérer à des programmes mis en place par le ministère de la Sécurité publique.

Des ressources seront dédiées aux personnes en situation d’itinérance, en prévention et intervention en violence conjugale et sexuelle.