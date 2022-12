Le château Dubuc vendu!

Six personnes liées par des liens familiaux ont mis la main sur la maison patrimoniale , en partie détruite par les grandes marées.

Yan Duguay, Karine Aubin, Luc Céleste, Kareen Duguay, Christian Duguay et Carmen Kearney ont signé l’acte de vente, lundi, après-midi.

Les acheteurs sont officiellement propriétaires du lot de la chapelle et du château ainsi que du terrain connexe.

La porte-parole du groupe, Karine Aubin, explique que posséder un terrain sur la mer constituait un rêve qu’elle caressait depuis plusieurs années.

Depuis deux ans, la population assiste à la dégradation du bâtiment patrimonial et à l’absence de soutien de la part des autorités pour le protéger.

Elle explique que son conjoint, déjà propriétaire d’une entreprise de démolition et de location de conteneurs, a vu une occasion à saisir.

Le château Dubuc doit son nom à Julien-Édouard-Alfred Dubuc, un des plus grands industriels francophones du 19e siècle au Québec. La maison de Chandler était sa résidence d'été.

Le château Dubuc de Chandler s'est effondré en raison de l'érosion côtière (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Comme le bâtiment principal a été de nouveau frappé par la tempête cet automne, le groupe devra retirer de nombreux débris sur le site.

La famille Duguay croit tout de même être en mesure de restaurer le terrain et entend l’utiliser durant la belle saison. L’équipe entend s’attaquer aux travaux le plus rapidement possible.

La famille espère que l'annonce de cette acquisition mettra fin aux vols et au saccage qui ont lieu sur le site depuis les derniers mois. Les garages, l’écurie ont été pillés, il ne reste plus rien de potable sauf la chapelle , relève Karine Aubin.

Elle souhaite que la famille puisse récupérer ce dernier bâtiment qui reste en relativement bon état.

Mme Aubin souligne l’excellente collaboration de l’ancien propriétaire Michel Saint-Pierre et de la Ville de Chandler dans les négociations autour de la transaction.