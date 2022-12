Seulement 4 des 35 actions de la réforme en santé n’ont toujours pas été entamées

Il y a un peu plus d’un an, le ministère de la Santé présentait sa réforme en santé. Sur les 35 actions promises dans cette réforme en santé, 31 sont en cours d’exécution, huit sont déjà complétées et quatre n’ont toujours pas été entamées.

Ces données proviennent du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. La société de la Couronne qui se spécialise en données en santé, promet des mises à jour trimestrielles.

L'ancienne ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a présenté une réforme en santé en novembre 2021 avant d'être remplacé par Bruce Fitch en juillet 2022 (archives). Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Le 17 novembre 2021, la ministre de la Santé de l’époque, Dorothy Shephard, présentait sa très attendue réforme en santé. La ministre avait promis une transformation importante deux jours avant de présenter son plan qui s’intitule Stabilisation des soins de santé : un appel à l’action urgent. Finalement, ce plan a plutôt été marqué par peu d’actions concrètes.

Soins virtuels et chirurgies

Parmi les actions les plus concrètes proposées, plusieurs s'intéressaient à l'offre de services virtuels. La province a commencé à travailler sur un projet pilote pour offrir un meilleur accès aux orthopédistes.

Ce programme doit être élargi à d'autres spécialités ultérieurement. Et les médecins devront pouvoir se servir d’un système intégré pour offrir des consultations virtuelles dans l'ensemble de la province. Fredericton vise 2023-2024 pour la mise en œuvre de ces deux actions, un objectif qui a été repoussé d’un an.

Le projet pilote misant sur les soins virtuels va porter sur les soins orthopédiques avant d'être étendu à d'autres spécialités. Photo : Reuters / Régis Duvignau

L’objectif est donc de réduire les temps d’attente et de faciliter l’accès aux professionnels, notamment pour les chirurgies.

Dans ce dossier, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déjà réussi à élargir un programme de récupération pour les patients ayant subi une chirurgie colorectale à Moncton et les patients ayant subi une arthroplastie de la hanche ou du genou à Saint-Jean.

Soins primaires

Pour ce qui est de l’accès aux soins primaires, toutes les actions annoncées sont en cours d’exécution.

Dans ce domaine, le gouvernement du Nouveau-Brunswick compte éliminer le registre Accès Patient NB, une liste d’attente pour les personnes qui n’ont pas de médecins de famille, et le remplacer par le Réseau de soins primaires, qui doit permettre d'offrir des rendez-vous avec plusieurs professionnels de la santé. Cette transformation intégrera les services de santé communautaire et Télé-Soins 811.

Ambulances, recrutement, aînés et santé mentale

Fredericton promettait de se procurer des ambulances pouvant transporter plus d’un patient, pour augmenter le nombre de véhicules et s'offrir une certaine flexibilité lors du transfert de patients. Les autorités visent toujours 2023-2024 pour compléter cette mesure.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick compte se procurer des ambulances qui peuvent transporter plus d'un patient à la fois (archives). Photo : La Presse canadienne / Kevin Bissett

En revanche, pour ce qui est du recrutement des professionnels de la santé, la réforme évoquait une plus grande place pour les communautés et les prestataires. Cela n'est pas encore entamé et l'objectif pour y arriver est repoussé d'un an.

Dans l’amélioration des services en santé mentale, le gouvernement coche déjà plusieurs cases, comme un meilleur accès et la mise sur pied de certains programmes de prévention. Toutes les initiatives sont déjà, au moins, entamées dans cette catégorie.

Et pour ce qui est des soins pour les aînés, l’amélioration du Programme extra-mural a été entreprise sans être complétée.

Les régies feront le point

Les réseaux de santé du Nouveau-Brunswick - Horizon et Vitalité - feront aussi le point sur la progression de la mise en place de la réforme en santé. Les fiduciaires, qui ont remplacé les conseils d’administration suite à un ménage dans les hautes sphères en juillet, et les PDG tiennent une conférence de presse mercredi matin à Fredericton pour parler de ce bilan.