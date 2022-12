Immigration : Londres veut stopper les arrivées d’Albanais par la Manche

Traitement accéléré des demandes d'asile et expulsions massives : le premier ministre britannique Rishi Sunak a dévoilé mardi un accord avec l'Albanie dans le cadre d'une kyrielle de mesures destinées à lutter contre l'immigration illégale, un dossier hautement sensible pour le gouvernement conservateur.

Malgré les promesses du Brexit de reprendre le contrôle des frontières et les plans successifs, le Royaume-Uni n'a jamais vu autant de migrants traverser la Manche à bord de petites embarcations : près de 45 000 depuis le début de l'année, contre près de 30 000 l'année précédente.

Un tiers d'entre eux, près de 13 000, viennent d'Albanie, un pays européen sûr et prospère , a souligné devant le Parlement Rishi Sunak.

Nous serons durs, mais justes , a-t-il déclaré, annonçant que le gouvernement ferait expulser dans les mois qui viennent des milliers d'Albanais arrivés illégalement.

Parmi l'éventail de mesures annoncées par Rishi Sunak, l'envoi d'agents de la police aux frontières britanniques à l'aéroport de Tirana, un durcissement des conditions pour qu'un demandeur d'asile soit considéré comme victime d'esclavage moderne, ainsi que des assurances de la part de l'Albanie pour que les victimes soient protégées.

L'annonce de cet accord intervient après un épisode houleux entre Londres et Tirana, où le premier ministre albanais Edi Rama avait reproché au gouvernement britannique de décrire les migrants, en particulier albanais, comme des envahisseurs et des gangsters pour détourner l'attention de l'échec total de sa politique en matière de contrôle des frontières et de délinquance .

Un système sous pression

Face à l'afflux de migrants, le système d'asile britannique se trouve saturé.

Selon le ministère britannique de l'Intérieur, 143 000 demandes d'asile sont en attente. Près de 100 000 d'entre elles depuis plus de six mois, soit plus de trois fois plus qu'il y a trois ans.

Le chef du gouvernement conservateur a promis un doublement du nombre des agents chargés d'examiner les demandes d'asile pour éliminer le stock de dossiers en souffrance d'ici à la fin de l'année prochaine .

Le premier ministre britannique Rishi Sunak Photo : Reuters

Le gouvernement va en outre recourir à d'anciens centres de vacances, résidences étudiantes ou locaux militaires pour réduire de moitié la facture de l'hébergement des demandeurs d'asile actuellement logés dans des hôtels. Plus de 10 000 places seront disponibles, a dit Rishi Sunak, après qu'un centre de transit surpeuplé et dont les conditions sanitaires ont été largement dénoncées eut fait scandale.

Il a en outre insisté sur le fait que le gouvernement reprendrait le projet d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile parvenus illégalement sur le sol britannique, pour l'instant au point mort après une intervention de la justice européenne.

Un quota annuel de demandeurs d'asile sera déterminé par les députés et une loi empêchera ceux qui arrivent illégalement au Royaume-Uni d'y rester. Le gouvernement travaillera avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en vue d'identifier ceux qui sont le plus dans le besoin , pour que le pays reste un refuge sûr pour les plus vulnérables .

Un échec , selon l'opposition

Tout ce qui a été dit par le premier ministre l'avait déjà été mot pour mot , a répliqué le chef de l'opposition travailliste, Keir Starmer.

Il a raillé les titres de la presse au fil des semaines sur les bateaux prisons , les îles fantastiques et autres projets envisagés par les gouvernements conservateurs successifs pour masquer leur échec . Il a toutefois salué les moyens supplémentaires consacrés à l'examen des demandes d'asile, dont le gouvernement veut tripler la productivité .

Paris et Londres ont signé un accord mi-novembre qui prévoit notamment une enveloppe de 72,2 millions d'euros [103 millions de dollars canadiens] que devront verser les Britanniques en 2022-2023 à la France pour augmenter de 800 à 900 le nombre des policiers et gendarmes sur les plages françaises, d'où partent de nombreux migrants.

Rishi Sunak a en outre annoncé un nouveau commandement unifié contre passeurs et petites embarcations.