Les nouveaux médecins de famille travaillent aussi fort que leurs prédécesseurs

L’étude contredit certaines idées fausses selon lesquelles les nouveaux médecins accordent plus d’importance à l'équilibre travail-vie personnelle, qu’ils sont moins motivés par leur carrière ou moins portés à prodiguer des soins complets de façon continue, expliquent les chercheurs.

L’étude publiée le 12 décembre dans le Canadian Medical Association Journal (Nouvelle fenêtre) (en anglais) repose sur des données de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique de 1997 à 2018.

Un sommet en mi-carrière

Les chercheurs ont constaté que les médecins de famille entreprennent leur carrière avec un certain nombre de patients et qu’ils en acceptent de plus en plus au fil des ans. Leur nombre atteint un sommet lorsque le médecin compte de 27 à 29 ans d’expérience, puis il commence à diminuer. La tendance est constante sur 20 ans.

Nous voyons un sommet vers la mi-carrière et c’était le cas aussi pour les générations précédentes , affirme la Dre Ruth Lavergne, co-auteure de l’étude et professeure agrégée au département de médecine familiale de l’Université Dalhousie.

Alors il y a toujours eu des changements durant la carrière des médecins, mais ceux qui commencent maintenant ne travaillent proportionnellement pas moins que ceux qui ont commencé il y a quelque temps , dit-elle.

Les médecins débutants, peu importe de quelle génération ils font partie, ont tendance à avoir moins de patients qu’en milieu de carrière parce qu’ils apprennent à les connaître ou parce qu’ils apprennent aussi à gérer leur bureau comme une entreprise, explique la Dre Katherine Stringer, chef du département de médecine familiale de l’Université Dalhousie.

Les nouveaux diplômés ont beaucoup de stress quand ils commencent à exercer la médecine. En les appuyant autant que possible, on pourrait réduire ce stress pour qu’ils puissent se concentrer sur leurs patients. Je crois que l’étude peut être utile pour cela , estime la Dre Stringer.

Moins de patients, mais pas moins de travail

Selon les chercheurs, les médecins de famille à tout moment dans leur carrière voient moins de patients qu’il y a 20 ans à cause de la complexité croissante des soins. Ils notent une baisse d’environ 25 % des consultations par médecin par année.

Il ne faut pas conclure pour autant que les médecins travaillent moins, souligne la Dre Lavergne. Elle précise que des patients sont soignés pour un plus grand nombre de problèmes de santé, ce qui entraîne de plus longues consultations en moyenne. Les médecins de famille font aussi plus de coordination avec des laboratoires et d’autres services médicaux, ce qui ajoute à leurs tâches administratives.

La Dre Ruth Lavergne, co-auteure de l'étude et professeure agrégée au département de médecine familiale de l’Université Dalhousie, est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les soins de santé primaires. Photo : Gracieuseté/Ruth Lavergne

Il arrive aussi que des patients obtiennent leur congé de l’hôpital plus tôt qu’auparavant, ce qui permet de libérer des lits d’hôpital, et ils sont plutôt soignés par des médecins de famille, ajoute la Dre Leisha Hawker, présidente de la société médicale de la Nouvelle-Écosse (Doctors Nova Scotia).

Les gens demeurent chez eux le plus longtemps possible avant de déménager dans un foyer de soins et ils ont donc besoin des services de leur médecin de famille entre-temps. La longueur de l’attente pour consulter un médecin spécialiste peut aussi mener des médecins de famille à s’occuper de cas complexes entre-temps.

La médecine est beaucoup plus complexe qu’auparavant. Les rendez-vous de 10 ou 15 minutes qui faisaient l’affaire ne suffisent plus tellement maintenant en médecine familiale , affirme la Dre Hawker.

Pour une meilleure planification du travail

L’étude démontre le besoin d’améliorer la planification du travail des médecins, estime Ruth Lavergne. Si les médecins voient moins de patients en début et en fin de carrière, il faudrait mieux les appuyer durant ces périodes, par exemple avec un processus de référence simplifié ou avec un partage des tâches administratives.

La Dre Lavergne recommande aux gouvernements de réfléchir soigneusement à des stratégies pour réduire la pression sur le système de santé.

Selon la Dre Hawker, des programmes de jumelage de jeunes médecins et de médecins en fin de carrière peuvent aider les débutants à s’habituer à l’exercice de la médecine plus rapidement et efficacement. Elle ajoute que ce genre de programme peut aussi mener à une plus grande continuité des soins pour les patients, car leur nouveau médecin n’aurait pas à commencer à zéro.