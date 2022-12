Maritime Electric estime ses coûts liés à Fiona à 35 M$

ll s'agit de la tempête la plus importante et je dirais même la plus coûteuse de notre histoire, c'est certain , affirme le président-directeur général de Maritime Electric, Jason Roberts. Il ajoute que quelques factures restent à régler pour affiner le coût total.

Le responsable explique que les deux tiers de la somme ont été utilisés pour payer la main-d'œuvre externe, soit les équipes sous contrat de l'île ou d'autres provinces qui ont été appelées en renfort.

L'autre tiers couvre le coût des matériaux pour réparer les lignes, ainsi que l'hébergement et la nourriture pour les équipes venues de l'extérieur de l'île.

Pas question pour le moment de reporter les coûts liés à Fiona sur les clients. La compagnie attend de voir si le gouvernement provincial réussit à obtenir de l'aide de la part d'Ottawa pour payer la facture.

Jason Roberts est le président-directeur général de Maritime Electric. Photo : Radio-Canada

Jason Roberts explique que la compagnie a, depuis Fiona, effectué une inspection complète du système de transmission et de distribution. L'idée était d'aller sur place, de voir où il pouvait y avoir des points faibles, d'identifier ce que nous appelons les arbres dangereux. Les arbres qui ne sont pas tombés, mais qui penchent ou qui risquent de tomber , détaille-t-il.

Les équipes de Maritime Electric s'efforcent ainsi de sécuriser le réseau avant l'hiver, en procédant à des élagages là où il y a un risque.

L'enfouissement, une option sérieuse

Malgré tout, Jason Roberts insiste sur la robustesse du système électrique insulaire.

Je pense que [notre infrastructure] était forte même avant Fiona.

Selon le responsable, il n'y a pas beaucoup de poteaux ou de lignes qui sont tombés sous l'action du vent. Ce sont les chutes d'arbres, parfois d'arbres éloignés, mais grands, qui sont en cause.

Maritime Electric compte 488 poteaux brisés par la tempête Fiona. Photo : CBC / Kirk Pennell

L'enfouissement des lignes, évoquées dès le lendemain du passage de la tempête, est une solution envisagée sérieusement , mais avec parcimonie. Nous sommes toujours très sensibles aux coûts pour nos clients d'entreprendre toute activité , prévient Jason Roberts.

Le PDG explique que l'objectif ne serait pas d'enfouir les lignes principales, en raison du coût, mais plutôt le dernier tronçon, la portion de ligne qui va du transformateur à la maison. Tout projet doit cependant être approuvé au préalable par le régulateur (la Commission de réglementation et d'appels), notamment en ce qui concerne le coût.

Avec des informations de CBC.