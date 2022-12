Les femmes enceintes davantage vaccinées contre la coqueluche et l’influenza

Les Canadiennes sont plus nombreuses qu'autrefois à recevoir pendant leur grossesse le vaccin contre la grippe et le vaccin dcaT, qui protège notamment de la coqueluche acellulaire, selon ce que laissent entendre des données obtenues dans le cadre d'une enquête bisannuelle menée par Statistique Canada.

Les chiffres publiés mardi indiquent que 65 % des femmes enceintes ont reçu le vaccin dcaT contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche en 2021, alors que seulement 44 % des mères en devenir avaient été immunisées contre ces maladies en 2019.

Ils montrent aussi que le taux de vaccination contre l'influenza est passé de 45 % à 53 % durant la même période auprès de cette population.

Les indicateurs sont à la hausse dans toutes les provinces – sauf en Saskatchewan, dans le cas de la grippe – ainsi qu'au Yukon. Ils sont toutefois en baisse dans les Territoires du Nord-Ouest.

Des écarts importants ont également été relevés entre les femmes autochtones et non autochtones; entre les femmes racisées et non racisées; ainsi qu'entre les femmes issues de ménages plus ou moins fortunés.

Une corrélation significative

L'augmentation globale des pourcentages de vaccination est attribuable en partie aux conseils donnés par les professionnels de soins en maternité, avance Statistique Canada.

En 2021, 69 % des femmes enceintes ont dit avoir été invitées à se prémunir contre la grippe et la coqueluche, alors que ce taux était significativement plus bas en 2019 (61 % dans le cas du vaccin contre l'influenza et 49 % dans le cas du vaccin dcaT).

La pandémie de COVID-19, qui a largement marqué les deux dernières années, n'a influencé positivement qu'un quart des femmes enceintes, selon l'enquête. Et c'est au Québec (9 %) qu'elle a eu le moins d'impact.

Statistique Canada note par ailleurs que 11 % des femmes enceintes au pays ont dû faire face à des obstacles et/ou à des retards d'au moins 30 jours lorsqu'elles devaient se faire vacciner contre la coqueluche et/ou la grippe en raison de la pandémie .

L'Enquête nationale sur la couverture nationale des enfants (ENCVE) est menée tous les deux ans depuis 2011. Les résultats dévoilés mardi relèvent d'un premier volet concernant exclusivement les femmes enceintes. D'autres données concernant la vaccination des enfants seront publiées au printemps 2023.