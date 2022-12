L’Hôpital SickKids à Toronto se prépare à une autre vague d’infections

L'établissement a subi d'énormes pressions en octobre et en novembre et a dû annuler des chirurgies pour déployer plus de personnel aux soins intensifs.

L'urgence de SickKids voit en ce moment environ 240 patients par jour comparativement à 320 au cours des dernières semaines, selon le directeur du service, le Dr Jason Fischer.

Toutefois, des tests internes menés par l'Hôpital indique que les cas d'influenza sont en hausse. En revanche, les infections liées au virus respiratoire syncytial (VRS) sont en baisse, selon SickKids.

Saison des Fêtes

Par le passé, SickKids a toujours été achalandé durant les Fêtes.

L'Hôpital se prépare à une augmentation du nombre de patients à l'urgence, anticipant une autre vague d'infections respiratoires qui pourrait durer jusqu'en mars.

Pour limiter les débordements, l'Hôpital a lancé un programme de consultations virtuelles. Des techniciens ont aussi été formés pour faire des prises de sang, afin de libérer des infirmières.