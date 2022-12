Entente de l’Union européenne pour créer une taxe carbone aux frontières : une première

Après une nuit de négociations, les négociateurs des Vingt-Sept et du Parlement européen sont parvenus vers 5 h du matin (lundi 23 h HAE) à conclure un accord sur un mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières qui s'appliquera au fer et à l'acier, au ciment, à l'aluminium, aux engrais et à l'électricité, mais aussi à l'hydrogène ou à certains produits finaux comme les vis et les boulons, par exemple.

Ce mécanisme, premier du genre, doit notamment permettre d'éviter la délocalisation de la production manufacturière de l' UE vers des pays aux standards moins exigeants.

Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sera un pilier crucial des politiques climatiques européennes. C'est l'un des seuls mécanismes dont nous disposons pour inciter nos partenaires commerciaux à décarboner leur industrie manufacturière , a souligné l'eurodéputé rapporteur de ce texte Mohammed Chahim, cité dans un communiqué du Parlement européen.

Ces nouvelles règles s'appliqueront à partir du 1er octobre 2023, avec une période de transition durant laquelle les importateurs seront seulement obligés de déclarer les émissions liées à la production du produit importé.