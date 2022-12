De la neige prévue pour le reste de la semaine au Manitoba et en Saskatchewan

Environnement Canada prévoit de 20 à 30 cm de neige sur le sud du Manitoba et dans le sud-est de la Saskatchewan d'ici la fin de semaine. Cette neige commencera à tomber dès mardi soir.

« Vu que les températures seront supérieures à la normale à l'approche de la dépression du Colorado, on attend surtout de la forte neige fondante. Les conditions devraient être particulièrement mauvaises dans les collectivités le long de la frontière internationale », peut-on lire dans un bulletin de l’agence fédérale.

Environnement Canada demande aux résidents des zones concernées par ce bulletin au Manitoba  (Nouvelle fenêtre) et en Saskatchewan  (Nouvelle fenêtre) de continuer à surveiller les alertes et prévisions.

Les conditions routières pourraient rester mauvaises quelques jours, selon Environnement Canada, puisque cette accumulation de neige tombera sur une aussi longue période. On prévoit de 10 à 20 cm de neige, mais jusqu'à 30 cm par endroits d'ici la fin de semaine.

Les conditions s'amélioreront de vendredi à samedi à mesure que la dépression du Colorado continuera de se diriger vers l'est, ce qui suscitera une autre poussée d'air frais de l'Arctique et donc des températures plus saisonnières.