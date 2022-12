Au tour de Pierre Fitzgibbon de défendre le bilan fiscal de Rio Tinto

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, fait écho à sa collègue Andrée Laforest et estime qu’il est trop simple d’évaluer la contribution économique de Rio Tinto uniquement à partir de ses paiements d’impôts.

« Le secteur de l’aluminium dans son ensemble est très stratégique pour le Québec et plusieurs régions, dont évidemment le Saguenay. En bout de ligne, il faut regarder la productivité et l'impact de l’aluminium et ça demeure un des secteurs les plus porteurs pour le Québec. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie

En entrevue à C’est jamais pareil, M. Fitzgibbon a réagi à une analyse publiée par La Presse qui affirmait que les impôts payés par Rio Tinto au Québec et au gouvernement fédéral représentent 7 % du total mondial de l’entreprise pour ce secteur, alors que l’aluminium qu’elle produit au Québec représente 49 % de sa production mondiale.

Quand on regarde l’ensemble de l'œuvre, ses contributions sur l’économie, avec les salaires qui sont élevés dans l’aluminium par rapport à d’autres secteurs, il faut regarder les retombées indirectes. C’est un secteur que nous privilégions pour qu’on ait le droit de gagner à l’international , estime Pierre Fitzgibbon.

Il soutient notamment que la contribution des employés de Rio Tinto au produit intérieur brut (PIB) est trois fois plus élevée que la contribution moyenne de l'ensemble des travailleurs.

M. Fitzgibbon pense aussi que la technologie Elysis placera le Québec en position de tête dans la production d'aluminium vert dans le monde, ce qui apporte une valeur considérable à Rio Tinto.

Par contre, le ministre soutient que son gouvernement compte gagner au change le moment venu.

« Rio Tinto a besoin d’électricité d’Hydro-Québec, alors là on a un levier qu’on n’avait pas dans le passé. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie

M. Fitzgibbon pense que le Québec devrait toucher une plus grande part du gâteau parce que Rio Tinto aura besoin d’Hydro-Québec pour mener à bien ses projets d’avenir qui s’annoncent énergivores.

À quel prix va-t-on vendre l’électricité? On ne changera pas les contrats du passé, mais pour les besoins de mégawatts additionnels qui vont être requis pour investir chez Elysis, on parle de milliard, si on pense qu’il y aura des primes sur les produits verts, on commence à travailler avec eux pour moduler le prix de l’électricité sur le prix des produits qui vont être vendus , a assuré Pierre Fitzgibbon.

Le ministre assure qu’il n’a pas peur de perdre les alumineries, mais qu’il faut être réaliste avec ce qui est négocié ailleurs dans le monde.

On a un avantage important parce que temporairement on est les plus verts au monde. Le désavantage est que nous avons des coûts de construction beaucoup plus élevés et que le transport de la commodité coûte plus cher , poursuit-il.

Il défend son gouvernement de faire des choix stratégiques dans plusieurs secteurs qu’il juge prometteurs, comme celui de l’aluminium ou des batteries.

D'après une entrevue de Frédéric Tremblay