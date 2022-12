Un projet d’épicerie communautaire à Moisson Vallée

La directrice, Brigitte Pellerin, précise que les produits qui se retrouveront sur les tablettes seront les mêmes que ceux disponibles habituellement dans la banque alimentaire.

Normalement, la distribution des boîtes est limitée à un jour par semaine. Avec ce projet, les heures d’ouverture seront plus nombreuses. Le besoin, dit-elle, je trouve que c’est [de respecter] la dignité des gens, au lieu de venir ici, de ramasser une boîte et de s’en aller à la maison.

La directrice de Moisson Vallée, Brigitte Pellerin, explique que les gens pourront choisir les produits qu'ils ajouteront à leur panier de base. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les gens rempliront eux-mêmes leurs boîtes de victuailles. On va préparer une base de panier pour les gens. Par la suite, ils vont avoir à faire des choix parce qu’on n’a pas 50 paquets de steak haché. On peut avoir 20, 10 poulets.

« Ils vont venir ici et vont faire leur épicerie comme des gens normaux qui iraient au Metro, au Maxi ou peu importe. » — Une citation de Brigitte Pellerin, directrice de Moisson Vallée

Brigitte Pellerin précise qu'il n’y aura pas d’échange d’argent, mais qu'un système de coupons limitera la quantité de denrées à emporter.

L'extérieur de Moisson Vallée ne sera pas touché par les travaux, mais l'intérieur du bâtiment sera complètement transformé. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Améliorer l'espace de travail

Les travaux ne s’arrêteront pas là. Les locaux seront complètement réaménagés pour améliorer l’espace de travail des huit employés. Le bâtiment est assez âgé, donc on va [aménager] une nouvelle chambre froide, un élévateur et une épicerie communautaire. Les bureaux vont changer de place. L'accueil sera plus chaleureux, plus respectueux.

Monique Arguin offre son temps comme bénévole pour l'organisme depuis une dizaine d'années. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Avec le nouveau projet, l'organisation aura besoin de cinq bénévoles de plus.

Ils sont déjà une dizaine à donner leur temps pour Moisson Vallée chaque semaine. Il s'agit de bénévoles comme Monique Arguin qui s'occupe de l'accueil. On fait ça parce qu’on réalise que peut-être un jour nous autres aussi on pourrait avoir besoin d’aide comme [celle de] Moisson Vallée et de tout organisme. Personne n’est à l’abri. Les préjugés, on les laisse tomber.

En plus de l'aide alimentaire, Moisson Vallée offre des services de cuisine collective, de soupe populaire, de frigo libre-service et un programme SOS collation.

La directrice est convaincue de trouver l’argent pour payer les travaux qui doivent commencer en 2023.

Les premiers clients de l’épicerie communautaire devraient être accueillis dès 2024.