Le directeur général des élections de T.-N.-L. n’obtiendra pas de deuxième mandat

Par communiqué, le gouvernement indique que Travis Wooley est nommé directeur général des élections par intérim et qu'Ann Chafe est nommée commissaire aux normes législatives par intérim.

Ces deux postes étaient occupés par Bruce Chaulk pendant les six dernières années.

Il a été suspendu avec solde en juin à la suite d’une enquête du protecteur du citoyen, Bradley Moss, sur l’environnement de travail présumément toxique à l’agence qui supervise le processus électoral provincial.

La Commission d’administration de la Chambre à Terre-Neuve-et-Labrador d’assemblée a demandé à l’ancien juge en chef Derek Green de procéder à une révision des conclusions de l’enquête.

M. Green s’est montré très critique envers le travail effectué par le protecteur du citoyen, mais a déclaré que sept des dix allégations contre Bruce Chaulk justifiaient des mesures supplémentaires, dont trois qui auraient pu justifier le renvoi du directeur des élections.

Bruce Chaulk a réintégré ses fonctions à la fin octobre. Selon la loi provinciale, il aurait pu obtenir un autre mandat de six ans, si le cabinet avait pris cette décision.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

En novembre, le premier ministre Andrew Furey n’a pas voulu dire si son gouvernement allait prendre une telle décision.

Au début décembre, la province a nommé Robert Fowler, juge à la retraite de la Cour suprême, pour procéder à un examen des bureaux législatifs.

M. Fowler étudiera la structure, les rapports et la responsabilité des bureaux de la Chambre d’assemblée, y compris le commissaire aux normes législatives, le bureau du directeur général des élections, le bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, le bureau du représentant des citoyens, le bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée et le bureau du défenseur des aînés.

D’après les informations de CBC