Comment traverser la saison des Fêtes sans se ruiner

Les boulettes sont au four, les cadeaux sont sous le sapin et la parenté sera bientôt là. Mais votre portefeuille en a pris pour son rhume. Vous n’avez pas la berlue, tout coûte plus cher cette année.

Simone aime Noël

Simone Webber adore Noël. Dans sa famille, c’est un symbole de partage et de joie.

À Noël, tu te gâtes. On dit : c'est Noël, on va acheter des choses. Cette année, c'est Noël et non, on n'achète pas toutes les choses.

Des décorations de seconde main ont été achetées ou fabriquées par les enfants. Elle prévoit aussi moins de sorties, et même si elle achètera une dinde (chez Costco), elle demandera aux invités de collaborer au repas.

Face à l'inflation galopante, des milliers de familles sont contraintes de revoir leur budget de Noël à la baisse.

Votre argent va moins loin cette année

Simone n’est pas la seule dans sa situation cette année. Quatre Canadiens sur 10 ont vu la situation financière de leur ménage se détériorer.

Selon un sondage réalisé par la firme Deloitte, les dépenses totales moyennes par ménage pour la période des Fêtes chuteront de 17 %.

Tout coûte plus cher, de la dinde (+17 %), aux sapins (+15 %), en passant par les jouets (+6,8 %), l’essence (+17 %) et la farine (+23 %), force est de constater que les traditions pourraient être plus dispendieuses cette année.

La journaliste Margaud Castadère explique comment l'inflation affecte le budget des Fêtes des Canadiens cette année. Photo : Radio-Canada

Un casse-tête pour des parents

Martine Locas-Beauchesne a cinq enfants en bas âge et est aux études. Cette année, elle a décidé qu’elle devrait faire les choses autrement. Les vêtements sont de seconde main et elle privilégie les activités à la maison avec des amis plutôt que les sorties.

Selon Pascal Haché, établir un budget et le respecter est aussi primordial. On essaie d’avoir un peu plus de maîtrise de ce côté-là , dit-il.

Angélique Gallien de son côté modifie un peu ses traditions.

« On fait toujours des pâtés, mais cette année on a décidé de mettre moins de bœuf et plus de porc. C’est bon pareil pis ça coûte moins cher! » — Une citation de Angélique Gallien

Martine Locas-Beauchesne et Pascal Haché expliquent comment l'inflation affecte le budget de leurs familles. Photo : Radio-Canada

Rentabiliser sa dinde

Certaines personnes choisiront de varier leur menu pour économiser.

Mais pour d'autres, les traditions sont sacrées, comme celle de servir une dinde au repas de Noël. Selon sa taille, l'animal vous a peut-être coûté 50 $, 60 $, voire 75 $. Pas question de jeter des restes.

Le chef de Moncton Luc Schofield propose de transformer les restes de volaille en trois recettes de semaine.

Le chef Luc Schofield explique comment éviter de gaspiller les restes de dinde en les transformant ici en pâté de volaille. Photo : Radio-Canada

Un répit en vue?

À l'aube d'une nouvelle année, l'économiste à l'Université de Moncton, Pierre-Marcel Desjardins, estime que l'inflation ne disparaîtra malheureusement pas avec l'arrivée de 2023, mais qu'elle devrait ralentir lentement.

Les choses commencent à s’améliorer, mais c’est lent et ça va être quand même difficile.

Selon l'économiste, il est fort probable que nous connaissions une récession pour les deux premiers trimestres de l'année, les statistiques des mois de décembre et de janvier sur l'inflation seront déterminantes.

Karine Godin s'entretient avec l'économiste, Pierre-Marcel Desjardins, sur les perspectives économiques de 2023.

C'est donc dire que les Canadiens devront s'armer de patience devant l'inflation. Simone Webber aimerait de son côté que le gouvernement fasse un cadeau aux Canadiens en réduisant les taxes et en fixant les prix de certains produits de première nécessité.

Avec des informations du Téléjournal Acadie