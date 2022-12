Plus de 3600 dindes amassées pour les familles dans le besoin du Grand Moncton

Sue Stultz et les pompiers de Moncton ont finalement gagné leur pari et ont amassé plus de 3600 dindes qui seront distribuées aux familles dans le besoin de la région, à l’approche du temps des fêtes.

La collecte de dindes devait se terminer vendredi dernier, mais l’objectif de 3557 dindes n’avait pas été atteint.

Les bénévoles et les pompiers ont donc décidé de se retrousser les manches et ont fait appel à la générosité de la communauté, pour une journée de plus, lundi.

Le capitaine du Service d’incendie de Moncton, Ashley Graham, parlait d’une course contre la montre. On avait besoin de 285 dindes de plus pour avoir notre but .

Finalement, c’est 3609 dindes qui ont été amassées.

Ashley Graham, capitaine, Service d'incendie de Moncton Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

La collecte de dinde pour les familles dans le besoin est une tradition depuis 1991.

Ashley Graham note que plusieurs familles, groupes et entreprises se font un devoir de venir faire un don d’une dinde ou un don en argent, chaque année.

L’école Bessborough, ça fait par-dessus 20 ans que les élèves font une activité, d’aider les autres famille dans la communauté. Cette année, ils ont fait des dons de 104 dindes. C’est incroyable, c’est vraiment, ça touche au coeur! , lance-t-il.

L’inflation a chamboulé les plans

Ces derniers mois, le prix de la dinde a monté en flèche, comme plusieurs autres denrées alimentaires. Ashley Graham est d’avis que plusieurs facteurs expliquent les raisons pour lesquelles il a été plus difficile pour l’organisation d’atteindre son objectif.

Avant les dindes étaient 20 $. Là, c'est rendu 40 $, 50 $ et la demande des familles. Il y a beaucoup plus de familles qui ont besoin de nourriture, tout le temps, mais aussi pendant Noël.

Sue Stultz et les pompiers de Moncton admettent que l’inflation est une source d’inquiétude pour l’avenir de la campagne, mais espèrent trouver des solutions pour que cet élan de solidarité envers les familles du sud-est de la province ne s'essouffle pas.

Il y a toujours des inquiétudes. Et chaque année, on regarde ce qu’on peut faire mieux, comment on peut aider , explique Ashley Graham.

D’après le reportage de Babatundé Lawani