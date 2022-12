Fonderie : Québec rendra public le bilan des consultations et retarde sa décision à 2023

Le cabinet du ministre de l'Environnement confirme par ailleurs que le gouvernement rendra publique sa décision finale dans ce dossier uniquement en janvier 2023. Benoit Charette s'était engagé à livrer l'autorisation ministérielle en 2022.

L'attachée de presse du ministre Charette, Mélina Jalbert, affirme que celui-ci retarde l'annonce puisqu'elle aurait dû avoir lieu durant la période des Fêtes, ce qui n'est pas souhaité par les gens de Rouyn-Noranda.

2022 marque les 95 ans d'existence de la Fonderie Horne. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Diane Dallaire comprend qu'il y a un énorme travail à faire

En marge du conseil municipal de lundi soir, la mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda indiquait croire que l'autorisation ministérielle de la Fonderie Horne pourrait être déposée au tout début de 2023.

Diane Dallaire rappelait qu'il s'agit d'un dossier majeur, ce qui pourrait expliquer ce retard qui ne la surprend pas d'ailleurs.

La séance du conseil municipal de Rouyn-Noranda du 12 décembre. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Elle a rappelé que le ministère de l'Environnement a tenu une consultation publique et a reçu des dizaines de mémoires, dont celle de la Ville et celle de Glencore, qu'il doit analyser avant de prendre une décision.

Les gens que j'ai entendus aussi sur le terrain, les citoyens et citoyennes préfèrent que ça n’arrive pas la veille de Noël non plus , insiste Diane Dallaire.

« On sait qu'il y a un travail énorme qui est à faire présentement au niveau du gouvernement. Alors, le dossier avance. On n'a pas le contenu ou ce que va contenir l'autorisation, mais on sait que c'est incessamment et possiblement début 2023. » — Une citation de Diane Dallaire

Québec s'était engagé pour que la Fonderie Horne réduise ses émissions d'arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube d'air d’ici 2027.

- Avec les informations de Boualem Hadjouti