Une Première Nation célèbre la levée d’un avis d’ébullition à long terme

Des avis sont en vigueur par intermittence dans la Première Nation Wabigoon Lake depuis les années 1990, affirme le chef Clayton Wetelainen, mais l'avis le plus récent est en vigueur depuis plus d'un an.

Les personnes [vivant dans] les unités résidentielles sont heureuses parce qu'elles sont fatiguées de transporter de l'eau, et [l'avis] a maintenant été levé , indique le chef Wetelainen.

Ils peuvent utiliser l'eau du robinet pour boire, ce qui soulage les gens. [Avant, quand] ils manquaient d'eau, ils devaient aller chercher des cruches et les ramener à la maison.

L'avis à long terme a été mis en place en septembre 2021, après que des problèmes de chaîne d'approvisionnement et de planification ont retardé les réparations nécessaires des systèmes d'alimentation et de pompage de secours de l'usine de traitement de l'eau de la Première Nation, selon le site web de Services aux Autochtones Canada (SAC).

Les avis d'ébullition de l'eau sont considérés à long terme s'ils sont en place depuis plus d'un an.

Ces problèmes ont été résolus plus tard au cours de l'hiver, après l’installation d'une pompe à haut débit, permettant au système de traitement de l'eau d'être correctement rincé, selon le chef Wetelainen.

Mais ce n'est pas la fin des problèmes d'eau pour la communauté.

L'école et une garderie de la Première Nation ne sont pas encore autorisées à utiliser l'eau du robinet, car elles dépendent encore d'anciennes conduites d'eau en fonte, affirme le chef.

Il espère que ces problèmes seront résolus au cours de la nouvelle année, alors que la Première Nation attend l'approbation fédérale pour remplacer ces tuyaux et achever une amélioration de l'usine de traitement de l'eau pour répondre aux besoins à long terme de la communauté.

Les Premières Nations ont toujours été sous-financées, qu'il s'agisse d'infrastructures, d'usines de traitement de l’eau ou l'aide à l'enfance. Il semble que [le gouvernement] essaie enfin d'améliorer tous ces problèmes historiques , affirme le chef.

Encore du travail à faire

Le gouvernement fédéral libéral s'était précédemment fixé pour objectif de mettre fin à tous les avis à long terme sur l'eau potable dans les Premières Nations d'ici mars 2021, mais a admis, dès octobre 2020, qu'il n'atteindrait pas ce but.

Le site web de SAC indique qu'il y a encore 30 avis à long terme dans 26 Premières Nations en date du 1er décembre et que 137 avis ont été levés depuis 2015.

Le gouvernement a toujours affirmé son engagement à mettre fin à tous les avis d’ébullition d'eau à long terme dans les Premières Nations, mais n'a pas fourni de nouvelle date pour atteindre cet objectif.

