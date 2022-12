Le compte de taxes de Coaticook augmentera de 3 %

Le taux de taxation passera donc de 0,7462 $ à 0,7686 $ par 100 $ d'évaluation pour une propriété résidentielle. Pour une maison évaluée à 250 000 $, par exemple, la hausse représente 56 $.

« Nous considérons que d’avoir contenu le taux de taxation à 3 % malgré le contexte inflationniste que l’on connaît fait preuve d’une bonne gestion serrée de nos opérations. » — Une citation de Simon Madore, maire de Coaticook

Comme partout ailleurs, l'inflation est venue jouer les trouble-fêtes dans la confection du budget de l'an prochain. Nous avons dû faire des choix difficiles face à l’augmentation de nos responsabilités en plusieurs domaines, mais surtout face à l’augmentation des coûts de services. Par exemple, le déneigement nous coûte 20 % de plus en 2023 que l’année dernière. Nos dépenses pour l’achat d’essence et de diesel nous coûtera plus de 40 % qu’en 2022 , donne en exemple le maire, Simon Madore, dans un communiqué.

Malgré ces hausses des dépenses, la Ville de Coaticook va de l'avant avec de nouvelles embauches dont un chargé de projet en environnement et de préposés à l'entretien et à la surveillance au parc Laurence. Aussi, le Pavillon des arts et de la culture sera rénové, des camions seront remplacés et les rues de l'Union et Norton seront réfectionnées.

Le budget total de la Ville de Coaticook pour l'année 2023 s'établit à 32,4 millions de dollars, ce qui représente 8 % de plus qu'en 2022.