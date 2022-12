Un temps des fêtes occupé pour Les Gars du Nord

Avec le départ de Jean-Marc Couture, le groupe compte désormais sur l'arrivée de trois nouveaux musiciens de renoms pour séduire la foule.

Les frères Mike et Danny Bourgeois se joignent à la formation qui pourra également compter sur le multi-instrumentiste Nicolas Basque. Ce nouveau trio amène avec lui, banjo, mandoline, percussions et contrebasse.

Le contrebassiste Nicolas Basque fait partie des petits nouveaux du groupe. Photo : Mario Landry

Les spectateurs nostalgiques auront le droit à plusieurs classiques du temps des fêtes, mais aussi à des compositions originales de Noël, en plus de partager toutes sortes d'anecdotes et d'histoires avec le public.

Pour Wilfred LeBouthillier le spectacle vise vraiment à créer un esprit familial et convivial

« C'est vraiment un kitchen party. » — Une citation de Wilfred LeBouthillier

Ce que les gens apprécient de notre spectacle c'est vraiment le côté cuisine, le côté rassembleur, où chaque spectateur à l'impression d'être au party de Noël dans sa famille. Pour nous autres, même si on a de nouveaux musiciens, il n'était pas question de toucher à l'essence même de nos spectacles , ajoute le musicien.

Wilfred LeBouthillier est heureux de retrouver le public pour une autre tournée des Gars du Nord. Photo : Mario Landry

Pour le chanteur originaire de Tracadie, c'est tout un honneur que celui d'avoir le soutien du public année après année.

Ca fait tellement plaisir de savoir qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui vient toucher et émouvoir les gens. Il n’y'a pas de recettes magiques pour aller chercher le cœur de public et on est choyés de pouvoir compter sur eux depuis nos débuts, ça fait chaud au cœur , affirme Wilfred LeBouthillier.

Pour Danny Boudreau, la flamme et l'envie de monter sur scène ne s'éteignent pas, même après neuf ans. Pour lui, les trois nouveaux musiciens apportent un gros plus à la formation.

Le chanteur Danny Boudreau heureux des nouveaux ajouts à la formation musicale. Photo : Autre banques d'images / Guy Leblanc

C'est trois gars avec qui on travaillait déjà. C'est encore plus étoffé sur scène qu'avant. On est maintenant sept et on a tous envie de jouer ensemble, c'est vraiment le fun , affirme le musicien.

Les Gars du Nord n'auront pas beaucoup de repos d'ici Noël. Voici la liste complète de leur spectacle d'ici les fêtes :

13 décembre – École Secondaire Nepisiguit à Bathurst

14 décembre – Centre communautaire Sainte-Anne à Fredericton

15 décembre – Auditorium Richelieu à Grand-Sault

16 décembre – Théâtre Louis Vermeersch à Saint-Jean

17 décembre – Salle J-Armand-Lavoie de Tracadie

18 décembre – Polyvalente Roland Pepin de Campbellton

20 décembre – Carrefour Beausoleil de Miramichi

21 décembre – Théâtre du Monument-Lefebvre de Memramcook

22 décembre – Théâtre Capitol de Moncton

Les gars du Nord lanceront leur nouvel album le 17 février prochain avec comme premier extrait, la chanson Les Hardes Cirées­.