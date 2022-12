Un médicament contre l’influenza offert gratuitement au Québec

L'oseltamivir (comme le TamifluMC) sera disponible en pharmacie, sur ordonnance du pharmacien, du médecin ou de l'infirmière praticienne spécialisée (IPS).

Comment obtenir le médicament

Si vous présentez des symptômes de la grippe, voici les étapes à suivre avant de pouvoir obtenir une ordonnance.

Vous devez d’abord passer un test de dépistage rapide de la COVID, disponible gratuitement en pharmacie, pour éliminer la possibilité d'une telle infection. Si le résultat est négatif, vous devez passer un test COVID-19 plus sensible et un test de détection de l'influenza dans un centre de dépistage désigné (CDD).

Le rendez-vous peut être pris sur le site de Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545.

Si vous recevez un test positif à l'influenza, le traitement oral contre cette infection sera envisagé, en particulier si vous présentez des risques de complications pouvant conduire à des consultations médicales ou à des hospitalisations.

Les médicaments antiviraux sont plus efficaces si le délai entre l'apparition des symptômes et le début de la prise du médicament est court, soulignent les autorités.

L'élargissement de l'accès à ces médicaments représente une avancée majeure dans nos efforts pour favoriser une meilleure prise en charge des personnes à risques de complications. On peut ainsi espérer réduire certaines consultations médicales et hospitalisations , souligne le ministre de la Santé Christian Dubé dans un communiqué.

Selon les plus récentes données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), l’épidémie d’influenza perd de l’intensité. Le taux de tests de dépistage positifs de l’influenza a légèrement reculé en une semaine passant de 27 % à 25,2 %. Le ministère de la Santé souligne toutefois qu’il est encore trop tôt pour confirmer que le pic de la saison grippale a été atteint.

Vaccin contre la grippe gratuit pour tous cette année

Les plus récentes données de la santé publique indiquent que 18,98 % des Québécois ont reçu la dose de vaccin offerte gratuitement à la population.

Ce taux peut paraître faible, mais il est beaucoup plus élevé chez les groupes d'âge les plus à risques de complications graves : plus de 59 % des personnes de 75 ans et plus ont reçu ce vaccin et plus de 39 % des personnes âgées de 60 à 74 ans ont fait de même.