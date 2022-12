À Port au Port, un vent de changement polarisant

Dans cette région de l’ouest de Terre-Neuve, 45 % de la population active a reçu l’assurance-emploi en 2019. La communauté doit maintenant décider de son avenir.

Le consortium World Energy GH2 promet de réanimer l’économie avec un mégaprojet d’éoliennes. Il s'agirait de 164 tours qui produiraient plus d’énergie que le barrage de Muskrat Falls. Mais le plan de l'entreprise transformerait aussi le paysage des villages côtiers.

Les défenseurs les plus ardents du projet y voient un moteur économique vert qui fera exploser la population de cette région abondamment venteuse. Les critiques les plus animées évoquent un scénario catastrophe, où la petite péninsule abritant 4500 personnes sera ravagée par les travaux de construction.

D’autres experts remettent en question la viabilité financière du projet sans précédent au Canada, évalué à 12 milliards de dollars américains. La totalité des 1000 mégawatts générés dans la péninsule alimenterait une usine de pointe qui produirait de l’hydrogène et de l’ammoniac destinés à l’exportation en Allemagne.

En rouge, les 164 éoliennes proposées dans la péninsule de Port au Port par World Energy GH2, selon le plan soumis au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador le printemps dernier. Photo : Radio-Canada / Kristel Mallet

Une région trop petite selon certains

La péninsule est trop petite pour un projet de cette grandeur. Pur et simple , affirme Jos Benoît, assis dans son atelier, un oasis à l’abri des rafales secouant sa maison à Cap-Saint-Georges.

L’ancien directeur d’école reconnaît que le vent souffle fort – et souffle souvent – dans sa région. La péninsule a les vents les plus propices aux éoliennes en Amérique du Nord, selon les promoteurs du projet.

Jos Benoît, résident de Cap-Saint-Georges, reconnaît que sa région a besoin d’activité économique, mais craint des impacts du mégaprojet. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Jos Benoît s’inquiète toutefois des impacts de la construction des turbines et des routes d’accès sur les territoires de chasse, les oiseaux, la flore locale et les cours d’eau.

Des photos de l’eau visiblement turbide du ruisseau Cointre, l’une des deux sources d’eau du village de La Grand’Terre, circulent sur les médias sociaux ces derniers jours, après le déboisement de plusieurs dizaines d’acres de terres de la Couronne par World Energy. Dans les dernières semaines, la compagnie a prolongé des routes d'accès et construit cinq tours météorologiques dans le cadre d’une étude environnementale.

Le ruisseau Cointre, près de La Grand'Terre, en début décembre, après le déboisement de plusieurs acres de terres. Photo : Gracieuseté - Deborah Symonds

Une porte-parole de World Energy explique qu’après les travaux, une quantité inconnue de bourbe a coulé dans le ruisseau en raison des fortes précipitations, mais affirme que la compagnie prend toutes les mesures possibles pour limiter les impacts de la construction sur l’environnement et que l’eau du ruisseau n'est plus brune.

On est à l’écoute des gens , ajoute le milliardaire néo-écossais John Risley, l’un des directeurs du projet. Nous allons devoir déplacer quelques éoliennes en fonction des résultats des études environnementales qu’on effectue, c’est évident , admet l’ancien propriétaire du géant des fruits de mer Clearwater, qui promet une approche raisonnable , ouverte et transparente en réponse aux préoccupations des résidents.

Légende : Le milliardaire John Risley est directeur du mégaprojet d’éoliennes, d’hydrogène et d’ammoniac proposé dans l’ouest de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Danny Arsenault

World Energy rappelle que les éoliennes de 200 mètres de hauteur seraient construites à au moins 1 km des maisons et qu’une série d’évaluations d’impacts sur les écosystèmes locaux et sur le bruit des éoliennes sera effectuée avant que la province donne le feu vert au projet.

Les études doivent s’étaler sur la prochaine année, mais des résidents évoquent un projet coulé dans le béton. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le chancelier allemand sont venus saluer le nouveau projet vert, en août dernier, soit deux mois seulement après la soumission du plan de World Energy au gouvernement provincial. La compagnie recrute déjà pour former de nouveaux techniciens dans une école professionnelle à Stephenville.

« Ça semble que les dominos étaient tous en place avant de venir voir les impacts sur la population locale. » — Une citation de Jos Benoît

Un projet plus grand que Muskrat Falls

Les 164 éoliennes proposés dans la péninsule ne sont que le début. World Energy prévoit aussi deux autres parcs éoliens d’une envergure similaire au nord-est et au sud de la péninsule. Environ 500 éoliennes, produisant 3 GW d'électricité, soit le triple de l'énergie générée à Muskrat Falls, pourraient être installées en fin de compte.

Les trois phases du projet Nujio’qonik GH2. La première phase, proposée dans la péninsule de Port au Port, est la seule à faire l'objet d'une évaluation environnementale. Photo : Radio-Canada / Kristel Mallet

Les parcs éoliens fourniraient en énergie une usine à Stephenville, où World Energy produirait de l’hydrogène en décomposant l’eau (H 2 O) sous l'effet d'un courant électrique. L’hydrogène serait ensuite converti en ammoniac (NH 3 ), qui est plus dense et plus facile à transporter en navire.

Si quelques employés seraient nécessaires pour entretenir les éoliennes de la péninsule, la grande majorité des 300 emplois à long terme serait liée à l’usine.

Stephenville n’a rien à perdre, rien à sacrifier. Mais c’est eux qui vont en profiter , estime Duran Felix, membre du Environmental Transparency Committee, un groupe de résidents de la péninsule luttant contre le projet.

Selon lui, rien ne garantit que les 1800 emplois directs promis pendant la construction aillent aux résidents de la péninsule, même si World Energy dit recruter des travailleurs locaux et s’engage à payer leur formation.

Duran Felix, membre d’un comité local qui lutte contre le projet. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Une occasion à ne pas rater?

World Energy souligne que pendant les trois premières années de construction, 3,33 millions de dollars seront versés aux communautés de la péninsule de Port au Port sous forme de fonds de vitalité . La façon dont l'argent sera réparti entre les villages n’est pas encore claire.

Lorsque le projet sera fonctionnel, la compagnie s’engage aussi à payer aux communautés une somme équivalente aux impôts versés à Stephenville.

Malgré les revenus promis, le comité de Duran Felix soutient que 84 % des résidents de la péninsule sont contre le projet. En octobre, des bénévoles ont fait du porte à porte pour sonder la population dans un référendum . World Energy remet en question le vote et l’impartialité des résultats, et offre ses propres chiffres : un sondage de la firme de recherche MQO montrant que 80 % des résidents de la côte ouest de Terre-Neuve soutiennent les projets d’éoliennes.

Si le projet Nujio’qonik GH2 obtient le feu vert du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 164 éoliennes seront construites dans la péninsule de Port au Port. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Jasen Benwah se méfie des données et croit qu’en réalité, la plupart des résidents se situent quelque part entre les deux visions contradictoires. Le chef de la Première Nation Benoit dit à la fois appuyer le projet et saluer le scepticisme des citoyens.

Si [World Energy] fait des erreurs, il faut qu’on s’en rende compte et il faut les corriger , précise-t-il. Mais ce n’est pas souvent qu’une compagnie vient nous voir avec un projet de [12] milliards de dollars et qu’elle nous dit : "Je veux travailler avec vous".

Selon moi, on va être capables de réduire les risque , poursuit-il. Une fois construites, les éoliennes vont être vues par les gens comme des lignes électriques et des tours cellulaires. Ils ne vont leur accorder aucune importance. Un kilomètre [entre les éoliennes et les maisons], ce n’est pas si proche.

Jasen Benwah, chef de la Première Nation Benoit, appuie le projet. Il soutient que l’opposition est bien organisée, mais ne représente pas la majorité des résidents. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le maire de Stephenville est même plus optimiste. En tant que municipalité nous sommes pour le projet à 100 %. On est unanimes au conseil municipal , affirme Tom Rose, en évoquant le déclin économique de sa région depuis la fermeture de sa base militaire américaine, dans les années 1960.

Des relations étroites avec le PM

Selon la province, 31 compagnies manifestent de l’intérêt pour construire des éoliennes à Terre-Neuve-et-Labrador. Mais World Energy est pour le moment la seule dont le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale.

Son projet est aussi de loin le plus médiatisé, notamment à cause de la relation étroite entre ses directeurs richissimes, John Risley et Brendan Paddick, et le premier ministre, Andrew Furey.

Andrew Furey qualifie Brendan Paddick, le PDG d’une compagnie de télécommunications dans les Caraïbes, de son « meilleur ami »  (Nouvelle fenêtre) . Le premier ministre libéral a aussi séjourné à la pourvoirie labradorienne de John Risley quelques mois avant la levée d’un moratoire provincial sur les projets d’éoliennes. M. Furey rejette toute suggestion de conflit d’intérêts et affirme que ses ministres s’occupent de toute décision politique liée au projet Nujio’qonik.

Trois membres du conseil municipal de Stephenville, dont Tom Rose, et un fonctionnaire ont aussi voyagé à bord du jet privé de John Risley, en août dernier.

L’Anse de Félix, dans le sud de la péninsule de Port au Port. Environ 4500 résidents habitent la région. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Ma voix ne compte pas

L’absence quasi totale de consultations dans la péninsule avant la soumission du projet au gouvernement a aussi fait couler beaucoup d’encre. World Energy avait rencontré une poignée d’élus municipaux, mais n’avait parlé à aucun représentant des districts de services locaux (DSL), des villages sans conseil municipal où habitent la majorité des résidents de la région.

Depuis, World Energy essaie de renouer avec les DSL , mais ses dirigeants sont toujours accusés de manquer d’ouverture envers la population.

Je me sens personnellement comme ma voix ne compte pas, comme je n’ai rien à dire par rapport aux terres et aux territoires que mes ancêtres ont occupés depuis 150 ans , explique Dwight Cornect, résident du DSL de La Grand’Terre.

La communauté, elle n’apprécie pas être mise devant un fait accompli , explique Louis-Charles Vaillancourt, chercheur adjoint au Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, qui a étudié les impacts du manque de consultations sur les projets d’éoliennes.

« La communauté se dit : "Je n’ai aucun pouvoir de décision, je n’ai aucune influence sur le projet puis sur comment ça va être construit", et ça nuit vraiment aux chances de bâtir une relation de confiance. » — Une citation de Louis-Charles Vaillancourt, chercheur adjoint, Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick

John Risley soutient que depuis des mois, sa compagnie fait tout son possible pour écouter et répondre aux questions. Un bureau local a été établi à Stephenville, un bulletin hebdomadaire est envoyé aux résidents et des représentants de la compagnie participent à des rencontres publiques, affirme-t-il.

Est-ce que ça veut dire que tout le monde est satisfait? Non, on n’en serait jamais capable. Je pense qu’on fait exactement ce qu’on a l’obligation de faire et on va continuer de le faire tout au long du processu , souligne John Risley.

Louis-Charles Vaillancourt estime qu'il sera possible de rebâtir un lien de confiance avec les citoyens, mais il faut que le promoteur ait la volonté [...] de ralentir le projet et d'aller inclure la population.

Un projet difficile à croire ?

World Energy, qui vise à lancer la production d’hydrogène et d’ammoniac en 2025, n’a vraisemblablement aucune intention de ralentir la cadence. Le calendrier est très ambitieux, selon Nick Mercer, chercheur postdoctoral à l’Université Dalhousie.

C’est extrêmement ambitieux et franchement difficile à croire , soutient-il, en ajoutant qu’aucun projet d’éoliennes n’a été construit à Terre-Neuve depuis une décennie. D’où viennent tous ces travailleurs?

D’autres experts remettent en question la viabilité financière du projet, même si des pays européens comme l’Allemagne se disent prêts à payer cher pour acheter des énergies renouvelables et réduire leur dépendance du gaz naturel russe.

Il est difficile de produire de l’hydrogène vert à bas prix avec de l’énergie éolienne seulement , note Paul Martin, ingénieur chimiste et fondateur de la Hydrogen Science Coalition.

L’Anse de Campbell, dans la péninsule de Port au Port, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Il explique que les vents ne peuvent pas souffler en tout temps et que l’usine de World Energy ne pourra pas toujours fonctionner à pleine capacité sans une source d’énergie renouvelable supplémentaire.

Paul Martin soutient que la majorité de l’énergie produite par les éoliennes sera perdue quand World Energy l’utilise, d’abord, pour séparer l’hydrogène des molécules d’eau, puis pour convertir l’hydrogène en ammoniac, une molécule plus dense et plus facile à transporter. L’ammoniac doit être reconverti en hydrogène quand il arrive à destination, en Allemagne.

À chaque étape du processus, l’énergie est consommée, rappelle Paul Martin, rendant le produit final progressivement plus cher. Lorsque les Allemands se rendent compte du prix à payer, vont-ils changer d’idée?

J’en suis certain , affirme l’expert indépendant, qui se dit frustré de l’emballement des gouvernements à propos de l’hydrogène.

John Risley écarte les critiques de l’ingénieur. Il soutient que le projet est toujours viable et rappelle que le coût de l’énergie a grimpé en flèche en Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine.

Il affirme que World Energy prendra sa décision finale en matière d'investissement en septembre prochain. Une porte-parole de la compagnie affirme que l’évaluation environnementale du projet sera terminée à l’automne 2023 au plus tôt.