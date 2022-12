Un service de navette gratuit entre Sept-Îles et la station Gallix cet hiver

La Ville de Sept-Îles a décidé d'offrir gratuitement le service de navette entre Sept-Îles et la station récréotouristique de Gallix durant le temps des Fêtes et la relâche scolaire, cette année.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, espère du même coup encourager la reprise des activités à la station de ski Gallix, qui aura de nouveau un remonte-pente fonctionnel cet hiver.

On vise la période des Fêtes et la semaine de relâche. On espère que [le service de navette durant ces périodes] va attirer plus de personnes à la station de ski pour la reprise des activités, après une saison qui a été manquée l’année dernière en raison de circonstances que vous connaissez , dit M. Beaupré.

Plus précisément, les périodes visées sont du 26 au 31 décembre 2022, du 2 au 8 janvier 2023 et du 23 février au 5 mars 2023.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré (archives). Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le transport par navette sera offert, comme par le passé, sur un trajet comportant différents arrêts entre le centre-ville de Sept-Îles et Gallix.

La saison hivernale 2023 sera marquée par le retour des activités hivernales sans mesures sanitaires obligatoires.

Le prix des laissez-passer saisonniers à la station de ski Gallix a d’ailleurs été revu à la hausse pour la saison 2022-2023. Pour les skieurs de 18 à 59 ans, il est maintenant de 723 $.

Avec les informations de Laurence Vachon