Un Magogois repense le Théâtre des Grands Chênes de Kingsey Falls

Stéphane Dubois réalise son plus grand rêve : être propriétaire d'une salle de spectacles. « Chaque fois que j'allais dans un spectacle, je me disais que ce serait vraiment wow de posséder ça, de voir le monde avoir du plaisir! »

Le Théâtre des Grands Chênes, situé au Centre-du-Québec, a été jadis la propriété des comédiens Marcel Leboeuf et Normand Chouinard. En septembre 2022, elle est devenue la Salle Kingsey.

Celui qui est également propriétaire de Karting Orford, Stéphane Dubois, caressait l’idée d’être aussi propriétaire d’une salle de spectacles, et ce, depuis longtemps. Je suis une personne qui aime beaucoup, beaucoup tout ce qui est spectacles musicaux, humour, événements sportifs. [...] J'aime voir le monde heureux , ajoute le Magogois, vraisemblablement ravi dans son nouvel environnement artistique.

Il souhaite également offrir une programmation à longueur d'année. Stéphane Dubois proposera des spectacles en musique et en humour, en plus du théâtre durant la période estivale.

« On est proches des artistes. On est près de la scène. On est assis n'importe où dans cette salle-là et on a une vue incroyable sur la scène. Et Kingsey Falls, c'est une ville superbe! [...] Le monde est vraiment l'fun! » — Une citation de Stéphane Dubois, propriétaire de la Salle Kingsey

Repenser la salle

Le Théâtre des Grands Chênes a été bâti en 1989. Stéphane Dubois effectue depuis trois mois une importante mise à niveau des installations. On a tout rénové : la salle de bain, le chauffage et surtout tout ce qui passe dans la salle principale, qui est la salle de spectacle. On a changé 75 sièges. On a changé l'éclairage et le son , explique l'homme d'affaires.

Aussi, l'éclairage est digne du Casino de Montréal, selon Stéphane Dubois, qui souhaite se démarquer, notamment grâce aux nouvelles technologies de la salle de 500 places. C'est fou! Ça a été programmé par l'éclairagiste de Lynda Lemay, une sommité au Québec en éclairage. J'ai hâte que le monde voie. C'est vraiment incroyable.

Un terrain boisé ceinture la Salle Kingsey et le nouveau propriétaire veut exploiter cet espace extérieur. Il a donc fait construire une terrasse pour permettre au public de prendre un verre et socialiser avant la représentation. Je veux vraiment créer un sentiment familial avec la place.

Magog-Kingsey Falls

L'infatigable homme d'affaires fait la route matin et soir entre Magog et Kingsey Falls depuis quelques mois. Des fois, je me demande si le clonage ne serait pas une bonne chose dans mon cas! L'été prochain, avec le rush du karting et la pièce de théâtre qu'on va présenter, il va manquer d'heures dans une journée, peut-être! Mais, quand on aime quelque chose, on va jusqu'au bout!

Stéphane Dubois l'admet, diriger et programmer une salle de spectacles n'est pas une mince tâche. Il faut savoir bien s'entourer, entre autres, à la technique. On parle souvent de l'artiste sur scène, mais y'a tout ce qui va autour aussi.

« Tout ce qui est des négociations avec les artistes, en étant homme d'affaires, c'est pas si mal. C'est vraiment trouver ce qui attire le monde dans les salles de spectacles : quel groupe, quel humoriste, qu'est-ce qui fait revenir le monde? C'est là qui est mon grand défi. » — Une citation de Stéphane Dubois, propriétaire de la Salle Kingsey

Lili St-Cyr - Théâtre musical à l'affiche cet été

Quand on m'a raconté l'histoire, tout de suite, je suis tombé en amour avec la pièce! explique Stéphane Dubois, ajoutant que, pour sa première pièce théâtrale, il fallait que ça fesse fort . Il fallait que les gens disent : "wow! c'est revenu sur la map le Théâtre des Grands Chênes!" Dès le 30 juin prochain, la salle accueillera Lili St-Cyr - Théâtre musical qui plongera le public dans le Montréal corrompu des années 1940, pendant l’âge d’or des cabarets. La venue de la flamboyante effeuilleuse Lili St-Cyr viendra chambouler la vie d’une chanteuse de cabaret.

La mise en scène est de Benoît Landry. Marie-Pier Labrecque, Lunou Zucchini et Maxime Denommée font partie de la distribution. Trois autres interprètes seront dévoilés ultérieurement. Il y a encore de gros noms à sortir que je n'ai pas le droit de dire! s'exclame Stéphane Dubois.

Au cours des prochaines semaines, les imitateurs Steeve Diamond et Martin Dubé, Yves Lambert, La Chicane, Maxime Landry et Annie Blanchard, entre autres, se produiront sur la scène de la Salle Kingsey.