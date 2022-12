Les cols blancs et cols bleus de la Ville de Rouyn-Noranda manifestent au centre-ville

Ils ont voulu démontrer leur mécontentement face à la lenteur des négociations pour le renouvellement de leur convention collective.

Les négociations achoppent surtout sur la question salariale.

Les manifestants souhaitent ainsi augmenter les moyens de pression sur leur employeur, explique la conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Geneviève Carrier.

Mais en fait, on veut davantage se faire entendre. On le fait de façon plutôt tranquille depuis le début des moyens de pression. Là, on pense qu'il faut que ça bouge, donc on voulait se faire entendre davantage et on n'est pas seul. En fait, on est accompagnés, on a même des collègues de Val-d’Or qui sont venus nous prêter main-forte. On a des gens, des affiliés de la FTQ , de la région, donc tout le monde croit que nos demandes sont légitimes. C'est pour ça qu'on est là , indique la responsable syndicale.

Des employés de la Ville de Rouyn-Noranda ont manifesté au centre-ville lundi soir. Photo : Gracieuseté

Rappelons que les employés de la Ville ont déjà voté en faveur d’un mandat pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale.

La convention collective des travailleurs de la Ville est échue depuis le 31 décembre 2021.

Toujours en attente des nouvelles exigences pour la fonderie

La mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda croit que l'autorisation ministérielle de la Fonderie Horne pourrait être déposée au tout début de 2023.

Diane Dallaire, qui s'exprimait en marge de la réunion du conseil municipal lundi soir, a indiqué qu'il s'agit d'un dossier majeur, ce qui pourrait expliquer ce retard qui ne la surprend pas d'ailleurs.

La séance du conseil municipal de Rouyn-Noranda du 12 décembre. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Elle a rappelé que le ministère de l'Environnement a tenu une consultation publique et a reçu des dizaines de mémoires qu'il doit analyser avant de prendre une décision.

Nous, ce qu'on dit, il vaut mieux prendre le temps de bien faire les choses, même si on n'a pas encore la date, on sait que c'est incessamment , dit-elle.

Les gens que j'ai entendus aussi sur le terrain, les citoyens et citoyennes préfèrent que ça n’arrive pas la veille de Noël non plus. Alors ça sera possiblement au début 2023, puis nous, on peut comprendre vraiment que ce soit ça parce qu'il y avait un travail énorme à faire , insiste Diane Dallaire.

« On sait qu'il y a un travail énorme qui est à faire présentement au niveau du gouvernement. Alors, le dossier avance. On n'a pas le contenu ou ce que va contenir l'autorisation, mais on sait que c'est incessamment et possiblement début 2023. » — Une citation de Diane Dallaire

Québec s'était engagé pour que la Fonderie Horne réduise ses émissions d'arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube d'air d’ici 2027.