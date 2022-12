La bataille juridique entre Capital Sports et Trinity se règle à l’amiable

Une action en justice et une demande reconventionnelle concernant la tentative ratée d'un projet de réaménagement des plaines LeBreton et le déménagement des Sénateurs d’Ottawa dans un nouvel aréna au centre-ville ont été réglées à l’amiable, selon une déclaration conjointe.

Toutes les parties concernées dans cette affaire sont parvenues à un accord à l’amiable , a mentionné un porte-parole des Sénateurs d'Ottawa, par courriel, à CBC lundi soir. Du même souffle, il a précisé que Capital Sports Management Inc. (CSMI) n’allait pas émettre d’autres commentaires.

En novembre 2018, CSMI , qui était alors détenu à 100 % par le défunt propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, a poursuivi Trinity Development Group, son fondateur et président exécutif John Ruddy, le gestionnaire de projet Graham Bird et sa société, Graham Bird Associates, pour 700 millions de dollars.

Ce conflit judiciaire impliquait, entre autres, John Ruddy (à gauche) et le défunt Eugene Melnyk (archives). Photo : Radio-Canada / Chantal Mainville (avec des images de La Presse canadienne et RendezVous LeBreton)

La poursuite visait également 801 Albert Street Inc. et d’autres entités impliquées dans le projet de construction de tours résidentielles près du site de l’aréna.

Selon la plainte, la coentreprise a échoué en raison d’un conflit d’intérêts flagrant de la part de Trinity et de son directeur John Ruddy .

La contre-poursuite de Trinity

Le mois suivant, Trinity a répliqué en poursuivant les partenaires de RendezVous LeBreton, Eugene Melnyk et Capital Sports Management Inc., pour plus d’un milliard de dollars.

Depuis le décès du propriétaire des Sénateurs, la poursuite avait été modifiée pour nommer ses exécuteurs et les fiduciaires de la concession.

Dans sa contre-poursuite, Trinity a estimé que la réclamation de M. Melnyk était sans-fondement en plus d’alléguer que son véritable objectif était d’amener Trinity ou la Ville d’Ottawa à payer la facture estimée à 500 millions de dollars pour le nouvel aréna.

Graham Bird, vu ici à l'hôtel de ville d'Ottawa, en novembre 2018, était le gestionnaire de projet d'origine de Rendezvous LeBreton (archives). Photo : Radio-Canada / Kate Porter

Plus tôt lundi, CBC a rapporté que le juge Ryan Bell a accepté, jeudi, une motion de Capital Sports et a rejeté les réclamations contre Graham Bird et ses sociétés, ainsi que contre les sociétés impliquées dans 801 Albert Street Inc., et ce, sans frais.

Le juge a également ordonné que près de 2,5 millions de dollars versés par Capital Sports soient libérés et versés à ses avocats, Crawley MacKewn Brush LLP, en fiducie.

L’affaire devait se poursuivre en janvier.