Le maire Sutcliffe demande un examen des dépenses d’Ottawa d’ici février

Comme il l’avait annoncé lors de la récente campagne électorale, le nouveau maire d'Ottawa souhaite qu'un examen des dépenses de la ville soit effectué d'ici le 1 er février, lors du dépôt du budget préliminaire 2023. Il estime qu'une inspection plus approfondie des livres devrait suivre.

L'une des premières grandes tâches du nouveau conseil municipal est d'approuver un plan de dépenses municipales. La Ville d'Ottawa fait face à diverses pressions, notamment la hausse des coûts dans tous les services en raison de l'inflation et la baisse du financement lié à la pandémie de la part des différents niveaux de gouvernement.

Pendant la campagne électorale, le maire Mark Sutcliffe a promis de lancer un examen ligne par ligne des dépenses municipales existantes au cours de ses 100 premiers jours de son mandat. Il espère trouver 35 millions de dollars en gains d'efficacité .

Une inspection aussi détaillée des finances et des programmes de la Ville prendra du temps, indique désormais M. Sutcliffe à CBC News, mais il pense que le personnel peut faire un examen stratégique dans les semaines à venir. Cela impliquerait de comparer rapidement les dépenses d'Ottawa à ce qui se passe dans d'autres villes afin de trouver des occasions d'économiser, a-t-il expliqué.

Le maire d’Ottawa vise toujours un examen plus complet d'ici le cycle budgétaire 2024 pour s'assurer que pour chaque dollar que nous dépensons à la Ville, nous obtenons une valeur maximale .

Peut-être que certains domaines n'ont pas besoin d'autant d'argent, ce qui permettrait de rediriger certaines sommes vers d'autres priorités telles que le logement, a-t-il envisagé.

C'est une question de priorités et c'est une question d'évolution des besoins des résidents d'Ottawa , dit M. Sutcliffe.

Le budget à l’ordre du jour, mercredi

Le nouveau conseil municipal a entamé ce débat la semaine dernière. Plusieurs motions ont été présentées pour demander une révision des dépenses et des programmes.

La directrice municipale par intérim de la Ville, Wendy Stephanson, a expliqué qu’un examen a eu lieu, en 2004, peu de temps après la fusion. Depuis, le personnel de la Ville a régulièrement recherché d'autres économies, ce qui a permis de trouver 361 millions de dollars sur deux décennies, a-t-elle souligné.

Mercredi, le conseil poursuivra cette discussion et évaluera si le vérificateur général, des experts externes ou du personnel pourraient procéder à cet examen.

Lors de la même réunion, il sera demandé au conseil de limiter toute augmentation de taxes foncières de 2 à 2,5 %.

Avant cette réunion, le bureau de M. Sutcliffe a proposé une entrevue à CBC News durant laquelle le maire s’est dit convaincu qu'il peut tenir cette promesse électorale, tout comme celle d'augmenter les dépenses en matière de services sociaux de quatre millions de dollars et de geler les tarifs du transport en commun.

Tout au long de la campagne, j'ai entendu, à travers la ville, des résidents s'inquiéter de la hausse du coût de la nourriture et du loyer et de toutes sortes d'autres choses dans leur vie , a-t-il déclaré. Ils ne veulent pas voir une énorme augmentation de la taxe foncière en plus.

Dans le même temps, M. Sutcliffe a promis de ne pas réduire les services et les programmes sur lesquels les gens comptent. Lorsqu'il lui a été demandé comment y parvenir, le maire a déclaré que les réserves de la Ville ne devraient être utilisées qu'en cas d'urgence.

Le personnel l'a informé qu'il pouvait trouver les gains d'efficacité nécessaires, même si le maire n'a pas voulu fournir davantage de détails, expliquant vouloir que tout le conseil soit impliqué dans cette discussion.

L'un des coûts les plus importants de la Ville – les salaires – est relativement prévisible pendant encore quelques années, a-t-il noté, car la convention collective du plus grand syndicat municipal est en vigueur jusqu'à la fin de 2024.

Le transport en commun devra faire l'objet d'une attention particulière, ayant enregistré des pertes importantes, cette année (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Les dépenses du service des transports en commun nécessiteront toutefois une attention particulière au cours de l'année à venir. Le déficit pour 2022 n'a pas été entièrement couvert par les différents niveaux de gouvernement, et le personnel de la Ville prévoit que les fonds de secours liés à la pandémie cesseront.

M. Sutcliffe a reconnu que la projection d'achalandage d’OC Transpo, cette année, était trop élevée et que celle de l'année prochaine devra être plus réaliste , ce qui signifiera moins de revenus dans les coffres de la Ville.

À l'avenir, nous devrons réajuster le service afin qu'il conduise les gens là où ils doivent aller, aux moments où ils doivent y aller, car nous savons que tout ça a changé depuis la pandémie.