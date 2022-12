Tempête : jusqu’à 40 cm de neige prévus par endroits en Atlantique

Au Nouveau-Brunswick, les régions du nord et du nord-est devraient recevoir de 15 à 25 cm de neige avec des vents de 90 à 100 km/h de mardi après-midi jusqu’à mercredi. Les régions du centre et de l’est recevraient pour leur part de 15 à 20 cm de neige de mardi soir à mercredi midi, environ. Les vents pourraient produire de la poudrerie par endroits.

À l’Île-du-Prince-Édouard, Environnement Canada prévoit une accumulation totale de 20 à 30 cm de neige pour l’ensemble de la province. Les chutes de neige, parfois fortes et accompagnées de poudrerie, devraient se produire de mardi matin à mercredi matin. Les vents pourraient atteindre 90 km/h.

Les écoles francophones La-Belle-Cloche, Saint-Augustin et François-Buote à l'Île-du-Prince-Édouard sont fermées mardi, ainsi que les écoles anglophones dans les régions de Bluefield, Charlottetown, Morell, Souris et Montague.

En Nouvelle-Écosse, les régions de l’est et du Cap-Breton pourraient recevoir d’ici mardi soir de 20 à 40 cm de neige et des vents de 90 à 100 km/h. La neige peut se transformer en pluie sur le Cap-Breton vers midi, ce qui pourrait causer des inondations, selon Environnement Canada.

Les écoles Étoile de l'Acadie, NDA, Beau-Port et celles de Pomquet et de Petit-de-Grat sont fermées mardi, indique le Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse.

Environnement Canada prévoit aussi des niveaux d’eau plus élevés que la normale avec un ressac pilonnant lors de la marée haute, mardi soir, le long des côtes du Nouveau-Brunswick qui font face au nord et à l'est et des côtes de l’Île-du-Prince-Édouard qui font face au nord et à l'ouest. En Nouvelle-Écosse, ce sera le cas des côtes qui font face au nord et à l'ouest.

Vents forts et pluies torrentielles à Terre-Neuve

À Terre-Neuve, toutes les régions du sud devraient être balayées par des vents de 100 à 110 km/h, mardi, à compter de la matinée. Des vents de cette force risquent d’endommager des bâtiments, souligne Environnement Canada. Les régions de l’ouest devraient aussi connaître des vents pouvant atteindre 90 km/h, voire 120 km/h par endroits.

Les régions du centre et du nord de Terre-Neuve doivent s’attendre pour leur part à un mélange de neige et de fortes pluies à compter de minuit environ, et ce, jusqu’à mercredi soir. De 30 à 60 mm de pluie sont prévus. Des pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes, rappelle Environnement Canada.