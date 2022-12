Une raréfaction de sapins de Noël en C.-B. à cause d’événements climatiques

Dans les fermes de sapins de Noël, les producteurs doivent attendre environ 10 ans la pousse de leurs semis avant de pouvoir vendre leurs arbres. Or, ces dernières années, le climat n'a pas aidé.

Il y a 5 ou 6 ans, nous avons commencé à avoir des étés très chauds et secs. Les semis ont eu du mal à pousser , témoigne Al Neufeld, qui produit des sapins pour l’entreprise Fernridge Christmas Tree Forest depuis plus de 30 ans.

On a eu les effets du dôme de chaleur, de deux sécheresses d’affilée et des inondations. Pour tout ce qui pousse et a des racines dans le sol, ça fait des années difficiles , renchérit Richard Hamelin, directeur du département de foresterie et conservation de l’Université de la Colombie-Britannique.

Les petits semis, leur système racinaire n’est pas développé. Quand il y a une sécheresse, ça les affecte particulièrement beaucoup, ils ne sont pas capables d’aller chercher l’eau. Alors que les arbres plus gros ont de plus grandes racines , affirme Richard Hamelin.

Et la situation n'est pas prête de s’arranger, craint le professeur. Le futur des changements climatiques, c'est un peu une boîte noire. Mais produire un arbre de Noël, ça prend 10 ans. Pendant ces 10 ans-là, la probabilité de ne pas avoir ces événements extrêmes va [devenir] assez faible dans l’avenir.

Des producteurs moins nombreux partout au pays

La pénurie de sapin de Noël est également due aux producteurs qui sont de moins en moins nombreux dans l'industrie. Entre 2011 et 2021, le nombre d'hectares de sapins de Noël cultivés a réduit de moitié en Colombie-Britannique, d'après Statistique Canada. Pour l'ensemble du pays, cette baisse est d'environ 30 %.

Ça a commencé dans les années 2008. Avec la crise financière, des producteurs ont décidé d'arrêter, ou c'est devenu trop cher. Puis certains ont pris leur retraite , explique Richard Hamelin.

« Ce n'est pas une production facile les arbres de Noël. On investit beaucoup, il faut acheter les semis, avoir le terrain, et après ça, il faut attendre 10 ans avant d'avoir des revenus. » — Une citation de Richard Hamelin, directeur du département de foresterie et conservation, Université de la C.-B.

L’association des producteurs de sapins de Noël de la Colombie-Britannique lance un appel à la relève. Nous devons régler ce problème en encourageant plus de producteurs, et de jeunes. Nous avons les terres, nous avons juste besoin de volonté politique, et de moyens pour y parvenir , soutient son directeur, Larry Whitehead.

Entre-temps, les Britanno-Colombiens devront payer plus cher leurs sapins de Noël. Il va juste falloir avoir moins d'argent pour les cadeaux, mais avoir un beau sapin naturel dans la maison , soutient Richard Hamelin.

Avec les informations d’Alexandre Lepoutre