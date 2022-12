Enmax prévoit de remplacer une sous-station électrique âgée de 110 ans à Calgary

Située près de la 9e avenue sud-ouest et de la 7e rue sud-ouest, la station alimente environ la moitié du centre-ville. Avec les constructions déjà en cours juste de l'autre côté de la rue, la nouvelle sous-station sera d'une valeur de 200 millions de dollars et devrait ouvrir ses portes au début de l’année 2025.

Dans un communiqué de presse, le fournisseur public a déclaré que ce projet sera le plus ambitieux de son histoire. Il comprendra un nouveau bâtiment de 3250 mètres carrés, 6 lignes de transmission à haute tension et 24 lignes d'alimentation du réseau à tension moyenne.

Il est temps de moderniser de manière proactive la sous-station avec de nouveaux transformateurs et de nouvelles lignes pour que nous puissions continuer à fournir ce service de manière sûre et fiable pour les décennies à venir , a affirmé la présidente d'Enmax, Jana Mosley.

Sous-station n° 1

Il y a de cela un siècle, ce n'était qu'une seule sous-station électrique qui alimentait une grande partie des premières infrastructures de Calgary, explique le directeur de la stratégie et des déclarations réglementaires pour Enmax, Kurtis Hildebrandt.

La population de l'époque était en pleine explosion et une seule sous-station était en mesure de fournir des services électriques pour les tramways et les lampadaires , souligne-t-il.

Aujourd'hui, la sous-station fournit de l'électricité pour environ 45 % du centre-ville, y compris pour des tours d'habitation, des bâtiments commerciaux et des établissements de soins de santé.

Le fournisseur d'électricité exploite 40 sous-stations électriques à haute tension et 3 sous-stations de distribution à plus basse tension à Calgary et dans la zone de service environnante.

Pendant que le projet de remplacement se poursuit, les travaux de creusement de tranchées pour rebrancher les lignes de transmission peuvent entraîner la fermeture occasionnelle de certaines voies, a indiqué la présidente de Enmax.

Avec les informations de Rick Donkers