Des travaux de 2,6 M$ pour refaire une portion de route à Saint-Henri-de-Taillon

D'ici un an, citoyens, villégiateurs et touristes pourront emprunter le chemin des Petits-Fruits en toute sécurité. Cette route de Saint-Henri-de-Taillon, qui mène au Camping Belley et au parc national de la Pointe-Taillon, fera l'objet de travaux de 2,6 millions de dollars.

Dès l'an prochain, une portion de 1,8 km de route et les ponceaux seront remis en état, lors de travaux qui sont jugés urgents.

Le chemin a beaucoup de fissures, de ponceaux affaissés. Le chemin avait vraiment besoin d’amour, des vallons, qui pouvaient nuire à la sécurité des citoyens , a expliqué le maire de Saint-Henri-de-Taillon, Laval Fortin.

Si la majeure partie du tronçon se trouve à Saint-Henri-de-Taillon, sa réfection permettra aux résidents actuels et futurs d'Alma de profiter d'une infrastructure de meilleure qualité.

Des ponceaux devront être remplacés. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Il y a de plus en plus de gens qui aiment aller s’installer dans les secteurs de villégiature. Donc, celui-là est très prisé comme secteur. On se rend compte que les citoyens d’Alma, qui sont à l’intérieur du secteur qu’on appelle le domaine Renaud, ils sont de plus en plus nombreux. Pour nous, c’est un bel ajout, un bel atout , a ajouté la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Québec a annoncé une contribution de 2,1 millions de dollars provenant du Programme d'aide à la voirie locale. Il s’agit d’une aide jugée inestimable pour les deux municipalités avec l'explosion des coûts dans le domaine de la construction.

D’après un reportage de Mélissa Paradis