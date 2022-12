Le Vert et Or ouvert à sauver ses équipes de rugby, mais pas l’automne prochain

Le Vert et Or défend sa décision de mettre fin au programme de rugby dès l'automne prochain. La porte n'est pas totalement fermée pour sauver les équipes féminine et masculine si ces dernières peuvent recruter plus de joueuses et de joueurs. Mais l'option de reprendre l'automne prochain n'est pas envisageable, selon l'organisation.

C'est une décision qu'on ne prend pas de gaieté de cœur , lance d'emblée Simon Croteau, directeur du sport d'excellence au Vert et Or. Si on est en mesure de faire la démonstration qu'à court terme, on peut aligner des équipes complètes, composées d'athlètes avec de l'expérience, minimalement quatre à cinq années d'expérience, on est ouverts à le faire. Mais pour l'automne prochain, c'est impossible , poursuit-il

C'est une longue analyse qui nous a poussés à prendre cette décision. Ce sont des équipes composées de 40 joueuses et joueurs. De notre côté, on peine à en avoir [moins d'une trentaine]. On parle de rugby à 15. Suite aux blessures que ça cause, on est dans l'obligation d'annuler certaines parties , explique-t-il.

« Les athlètes qui amorcent une carrière en rugby au niveau universitaire s'exposent à des risques de blessures. Le circuit universitaire en est un d'excellence. » — Une citation de Simon Croteau, directeur du sport d'excellence au Vert et Or

Des matchs annulés

Selon Simon Croteau, ces annulations constituaient une première dans l'histoire du Vert et Or, tous sports confondus. Il s'agissait d'une situation qui ne s'était pas produite dans le Réseau du sport étudiant du Québec dans les 10 dernières années, souligne-t-il.

Selon M. Croteau, un match de l'équipe masculine et un autre de l'équipe féminine ont dû être annulés cette année en raison du nombre insuffisant de participants. Une autre partie a dû être annulée en cours de route, suite à des blessures , poursuit-il. Simon Croteau croit qu'à court terme, il sera impossible pour le Vert et Or de recruter des équipes complètes. On sera amenés à vivre la même situation d'annulations de matchs , fait-il savoir.

« Au niveau régional, on voit une baisse constante de la participation au rugby scolaire. [...] Au niveau provincial, on fait le même constat. C'est une baisse constante depuis 2016. » — Une citation de Simon Croteau, directeur du sport d'excellence au Vert et Or de l'Université de Sherbrooke

En début d'année, le Cégep de Sherbrooke a annoncé la création d'une équipe féminine de rugby chez les Volontaires. Ces athlètes auraient-elles pu constituer une relève intéressante pour le Vert et Or? Possiblement , répond Simon Croteau. J'ai posé cette question à Stéphane Hamel, le directeur général de Rugby Québec [...] il me mentionnait que le rugby à 7 qui est pratiqué présentement au Cégep de Sherbrooke est aussi différent du rugby à 15 que peut l'être le basketball , indique-t-il.

Soutenir le développement du sport

L'ancienne joueuse du Vert et or et maintenant entraîneuse de rugby en France, Élisabeth Langevin, peine à croire les arguments avancés par le Vert et Or afin de supprimer ses équipes de rugby. Elle croit que l'UdeS devrait, au contraire, soutenir le développement du sport. On a un engouement qui est créé autour du rugby. Il faut juste donner le temps et les moyens et que l'Université nous soutienne aussi. Ça ne se fait pas tout seul. Les gens du rugby sont tellement investis , souligne-t-elle.

« L'aspect sécuritaire a toujours été mis de l'avant. Pour nous, c'est la priorité. » — Une citation de Élisabeth Langevin, ancienne joueuse du Vert & Or et maintenant entraîneuse de rugby en France

Une pétition circule pour demander à l'Université de Sherbrooke de revenir sur sa décision. Plus de 7000 personnes l'avaient signée, lundi soir.