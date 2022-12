Rio Tinto pourrait en faire plus, mais a des retombées énormes, croit Andrée Laforest

La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, croit que Rio Tinto « pourrait en faire plus », mais tout en rappelant que la multinationale a des retombées économiques « énormes » dans la région.

C’est ainsi qu’elle a réagi lundi en fin de journée à une analyse publiée par La Presse qui affirmait que les impôts payés par Rio Tinto au Québec et au gouvernement fédéral représentent 7 % du total mondial de l’entreprise pour ce secteur, alors que l’aluminium qu’elle produit au Québec représente 49 % de sa production mondiale.

En entrevue lors de l’émission Place publique, la députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales a été nuancée.

Je rencontre les dirigeants toutes les deux semaines et mon rôle c’est vraiment de continuer les investissements ici et depuis quatre ans, Rio Tinto, vraiment, modernise ses usines, investit dans la région, mais oui, est ce que Rio Tinto pourrait en faire plus? Bien oui, c’est certain , a-t-elle mentionné.

Elle a ciblé des investissements attendus depuis longtemps au Complexe Jonquière, alors que les vieilles cuves précuites, plus polluantes, doivent éventuellement être complètement remplacées par la technologie AP60.

Du même coup, Andrée Laforest rappelle que l'entreprise respecte ses ententes avec le gouvernement du Québec et investit énormément dans la région.

Au niveau des retombées économiques, c’est énorme ce que Rio Tinto apporte ici dans notre région, mais il faut mentionner aussi que quand on parle des coûts, des frais, bien la valeur de l’aluminium est plus élevée. Donc, présentement Rio Tinto paie plus cher que le tarif L , a précisé la ministre, alors que le tarif est ajusté en fonction du prix de l’aluminium.

La centrale Isle-Maligne de Rio Tinto à Alma Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L’entreprise achète une partie de son hydroélectricité auprès d’Hydro-Québec, qui vient en appoint à celle produite par ses centrales qu’elle possède au Saguenay-Lac-Saint-Jean en vertu des droits hydrauliques qu’elle possède sur les rivières Péribonka et Saguenay.

Un bon contributeur à Saguenay

Du côté de Saguenay, le président de la Commission des finances, Michel Potvin, indique que Rio Tinto est le plus important contributeur fiscal de la Ville, avec près de 30 millions par année.

De mémoire, je pense qu’ils avaient augmenté de deux millions l’année passée , a chiffré Michel Potvin.

Le président de la Commission des finances de Saguenay, Michel Potvin Photo : Radio-Canada

La Ville est avant tout aussi en attente d’investissements à l’aluminerie d’Arvida.

Nous autres, c’est un excellent contributeur au niveau taxation et c’est également un citoyen corporatif, avec nous autres en tout cas, on a une très bonne relation. On espère que les investissements des fameuses cuves arrivent , a-t-il conclu alors qu’il a été interrogé en marge du conseil d’arrondissement de Chicoutimi.

Les moyens d'investir, dit Donat Pearson

Rio Tinto a précisé à Radio-Canada que la multinationale a payé plus de 700 millions de dollars en impôts au Canada, en 2021. Selon les calculs de La Presse, plus de 90 % de cette somme est reliée à sa filiale Iron Ore Company of Canada (IOC) qui fait de l’extraction de fer, principalement à Terre-Neuve-et-Labrador. L'exportation se fait cependant à partir du port de Sept-Îles.

Donat Pearson, président du Syndicat national des employés de l’aluminium d'Arvida (SNEAA) réclame à nouveau des investissements pour les usines de Rio Tinto dans la région. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

C’est quasiment surprenant qu’une entreprise en paie si peu, mais en même temps de l’autre côté quand je regarde ça, ça me fait dire que Rio Tinto a les moyens de faire des investissements dans la région. Ça démontre justement que peut-être à certains points de vue ils ne donnent pas la juste part. Ça peut justement nous amener à dire qu’il faut qu’ils prennent soin de leurs gens, qu’ils fassent des investissements et qu’il faut justement maintenir les emplois de qualité qu’on a à l’heure actuelle , a commenté lundi matin le président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida (SNEAA), Donat Pearson.

Avec les informations de Michel Gaudreau, Myriam Gauthier et Flavie Villeneuve