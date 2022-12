Société de transport du Saguenay : retour progressif à l’achalandage prépandémique

C'est ce qui est ressorti lundi de la dernière rencontre de 2022 du conseil d'administration.

Les derniers chiffres d’achalandages dévoilés par la STS démontrent un retour des usagers vers les services de transport en commun. Les passages pour le transport adapté sont à 79 % de ceux enregistrés en 2019.

On se fie toujours aux données de 2019 puisque celles de 2021 ne sont pas bonnes à cause de la pandémie. Si on se compare présentement avec d’autres sociétés ailleurs au Québec, honnêtement, notre moyenne est bonne. Il y a quelques sociétés qui sont plus hautes que nous, mais la majorité des sociétés n’ont pas réussi à atteindre ces 85 % , explique le président de la STS, Claude Bouchard.

Des sondages auraient été menés auprès des employés, des usagers et des membres du CA afin de prendre les avis de tous pour améliorer l’offre de service. M. Bouchard avance que des rencontres citoyennes sur le sujet se tiendront dès le début de l’année 2023. De plus, il précise qu’une firme externe les accompagnera dans l’élaboration des prochaines stratégies.

Cybersécurité

Le conseil a aussi adopté un règlement d’emprunt de 200 000 $ afin d’améliorer la sécurité relative aux données informatiques. Il vise essentiellement à améliorer les infrastructures informatiques.

Rappelons qu’au mois d’août 2022, la STS a subi une cyberattaque qui a paralysé partiellement la société pendant quelques jours. La panne touchait le système interne de la société de transport qui permettait de transmettre les informations des usagers vers les chauffeurs qui offrent le transport adapté. Pendant ce temps, il était impossible de coordonner les besoins des clients et le service.

Ça fait deux mois qu’on a été victime d’une cyberattaque. Nous sommes conscients que pour protéger nos données, il y a des coûts qui se rapportent à ça. C’est un montant déterminé suite à des études faites à l’interne , souligne Claude Bouchard.

Course à la direction et diesel

Au mois d’octobre, les administrateurs de la STS réagissaient à la hausse du prix du diesel en anticipant un déficit de 1,4 M$. C’est donc sans surprise qu’une augmentation de 1,3 M$ est prévue pour le budget lié au carburant.

Pour la sélection du nouveau directeur général, la société ira en appel d’offre de services qui sera lancé dès le mois de janvier 2023.