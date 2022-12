Christopher Nolan a recréé une explosion atomique sans effets numériques

Le réalisateur britannico-américain a fait cette révélation lors d’une entrevue publiée lundi par le magazine Total Film, précisant qu’il avait recréé devant ses caméras le premier essai d'une arme nucléaire réalisé par les États-Unis.

Surnommé Trinity, ce test a eu lieu en juillet 1945 au Nouveau-Mexique, et a dégagé une énergie de plus de 20 kilotonnes de TNT.

Christopher Nolan a expliqué que cette scène a représenté un énorme défi logistique puisque les images ont été entièrement façonnées sur le lieu du tournage, sans recours à des images générées par ordinateur en postproduction.

Comme ce fut le cas pour Memento, le deuxième film du cinéaste sorti en l’an 2000, Oppenheimer a été filmé en couleur ainsi qu’en noir et blanc. Christopher Nolan a d’ailleurs fait appel à Kodak pour produire un nouveau format de pellicule.

Pour la première fois, il a été possible de tourner un film IMAX en noir et blanc. Et les résultats étaient palpitants et extraordinaires , a-t-il dit à Total Film.

Une biographie du père de la bombe atomique

Attendu dans les salles nord-américaines le 21 juillet prochain, le 12e long métrage de Christopher Nolan se penche sur la carrière du physicien américain J. Robert Oppenheimer, surnommé le père de la bombe atomique .

Il a été le directeur scientifique du Projet Manhattan, le laboratoire qui développa les deux bombes atomiques qui furent larguées sur le Japon en août 1945.

Le film est basé sur la biographie American Prometheus, écrite par Kai Bird et Martin J. Sherwin, qui a remporté un prix Pulitzer en 2006.

Le rôle-titre d’Oppenheimer est assuré par l’Irlandais Cillian Murphy, que Christopher Nolan considère comme l’un des plus grands acteurs de tous les temps .

J'attendais un projet où je pourrais collaborer avec lui dans le rôle principal, lui faire porter un énorme poids cinématographique sur les épaules, et le regarder porter ce fardeau , a ajouté le cinéaste qui a déjà dirigé Cillian Murphy à cinq reprises, notamment dans Inception et Dunkerque.

Une distribution impressionnante

En entrevue à Total Film, Christopher Nolan a également lancé des fleurs à Robert Downey Jr., qui incarne dans son film Lewis Strauss, un influent politicien américain qui a mis des bâtons dans les roues du projet de Robert Oppenheimer.

Nous savons tous que Robert Downey Jr. est l’une de nos grandes stars, a-t-il affirmé. C’est tellement facile d’oublier qu’il est l’un des plus grands acteurs de tous les temps.

Oppenheimer présente une distribution de très haute voltige, majoritairement américaine et britannique, qui compte notamment Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matthew Modine, Kenneth Branagh, Gary Oldman et Casey Affleck.