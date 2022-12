Budget de Trois-Rivières : des coupures (et une embauche) qui font réagir

Travaux publics, culture, loisirs et vie communautaire, direction de la police et de la sécurité incendie, aménagement et développement durable, communication, gestion des eaux et des immeubles, ressources humaines et bien d’autres : presque tous les postes budgétaires subiront un régime minceur.

Il y a quelques exceptions comme le cabinet du maire Jean Lamarche dont le budget pourrait être augmenté de 36 %. De 368 725 $, l’enveloppe passerait à 501 683 $, ce qui provoque un certain malaise autour de la table du conseil.

Au cours des derniers mois, il a été décidé de procéder à l’embauche d’une directrice adjointe au cabinet du maire. La création de ce poste se traduit par un ajout de 122 693 $ au budget du cabinet, qui est officiellement composé d’une directrice, de son adjointe et d’un porte-parole. Dans les faits, quatre personnes gravitent quotidiennement dans l’entourage du maire.

295 335 $ de plus dans les poches des conseillers municipaux

L’épineux dossier de la rémunération des élus pourrait être clos vendredi. À moins qu’un conseiller municipal ne s’y oppose et demande le vote, leur rémunération et leur allocation de dépenses seraient bonifiées d’un total de 14,91 %. Trois-Rivières prévoit une hausse budgétaire de 295 335 $ pour l’indexation de ce poste budgétaire.

Ville d’histoire et de culture

Il n’est plus question de fermer définitivement la bibliothèque du secteur Saint-Louis-de-France. Toutefois, les services offerts dans l’ensemble des bibliothèques de la ville seraient fortement diminués.

Le budget consacré à l’acquisition de volumes et de documents serait amputé de 48 000 $, celui de l’animation de 10 000 $. Le budget de la publicité serait aussi réduit de 10 000 $. Pour épargner 20 000 $, il est prévu que la ville annonce la fermeture de ses bibliothèques durant la période des fêtes 2023.

12 000$ de plus pour l’aide aux itinérants

En 2022, Trois-Rivières avait prévu 10 000 $ pour l’aide aux indigents . Ce montant devrait être reconduit pour 2023, mais une somme additionnelle de 12 000 $ sera investie pour venir en aide aux sans-abri lors des périodes de grands froids.

12,6 M $ pour la STTR

La Société de transports de Trois-Rivières (STTR) a un nouveau contrat de travail. Ses employés gagneront 415 000 $ de plus en vertu de leur nouvelle convention collective. En rétroaction, ils recevront 937 000 $.

Le conseil municipal prévoit aussi une enveloppe de 799 000 $ pour compenser la hausse du prix du carburant. Le budget total de la STTR devrait donc passer de 10 387 000 $ à 12 683 000 $

Importantes coupes dans les sports

Même si elle possède plusieurs arénas, la ville de Trois-Rivières louait chaque année bon nombre d’heures de glace à ses partenaires privés. Ces heures supplémentaires permettaient aux jeunes hockeyeurs du secteur Saint-Louis-de-France de pratiquer au Complexe sportif les deux glaces. L’aréna Fernand-Asselin était aussi utilisé par le hockey mineur.

Le couperet va tomber : 51 925 $ seraient ainsi économisés. La subvention versée aux Estacades midgets AAA serait réduite de moitié, passant à 10 500 $. La réorganisation du service des patinoires extérieures permettrait de réduire de 25 150 $ le budget des sports.

Finalement, tout indique que le service de navettes mis en place lors des matchs des Lions de Trois-Rivières sera abandonné. 100 000 $ avaient été prévus pour ce service.

Terminé, la distribution du Le Trifluvien

L’équipe des communications de la Ville rédige Le Trifluvien, un bulletin municipal où il est question de projets à venir et de suggestions d’activités et d'endroits à découvrir en ville. 75 000 copies étaient imprimées et distribuées dans chaque boîte aux lettres résidentielles de la ville. Il s’agirait d’une époque révolue : Le Trifluvien ne serait désormais disponible qu’en format électronique : une économie de 48 000 $.

D’autres points, en bref

L’abolition des sacs de plastique sur le territoire de la ville entraînerait une dépense de 30 000 $.

Si le conseil va de l’avant, la création d’un projet pilote d’auto partage avec Communauto coûtera 50 000 $.

Les policiers de Trois-Rivières seront équipés d’une nouvelle veste par balle plus ergonomique qui leur permettra de mieux répartir le poids de leurs outils de travail. 74 000 $ ont été prévus pour renouveler cet équipement de protection.

Est-ce la fin pour le Coplay Fest? Le document de travail n’en fait pas état, mais mentionne une réduction prévue de son financement de 42 000 $.

La ville de Trois-Rivières devrait aussi récupérer 40 000 $ dans le budget consacré à la soirée hommage aux citoyennes et aux citoyens engagés.

L’abandon du projet de construction d’une piscine intérieure au Centre communautaire Jean-Noel Trudel permettra à Trois-Rivières d’épargner 80 000 $. Le déménagement du club de natation des Mégophias vers l’ UQTR coûtera un peu plus de 28 000 $.

coûtera un peu plus de 28 000 $. Le budget consacré aux feux d’artifice du GP3R sera bel et bien retiré. La subvention était de 95 000 $.

Le nombre de toilettes chimiques disponibles sur le territoire de la Ville sera réduit. La facture en serait allégée de 25 000 $.

Une augmentation de 8 % du compte de taxes?

À elle seule, l’implantation du bac de compostage entraîne une dépense obligatoire de 7,7 millions de dollars pour la Ville de Trois-Rivières. Les nombreuses compressions budgétaires imposées aux différents départements de la ville ne seront manifestement pas suffisantes pour éviter une hausse marquée du compte de taxes. Tout indique que la hausse pourrait frôler les 8 %, mais tout pourrait encore changer selon les discussions à venir cette semaine.

L’abandon de certaines mesures pourrait avoir un effet direct sur l’augmentation qui sera annoncée vendredi.