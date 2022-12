Le libéral Charles Sousa remporte l’élection partielle fédérale de Mississauga-Lakeshore

La circonscription de la banlieue de Toronto sur les berges du lac Ontario reste donc sous le giron libéral.

Le siège était laissé vacant depuis le départ du député libéral Sven Spengemann l'été dernier. Ce dernier avait justifié sa décision car il tentait d'obtenir un poste à l'ONU.

Charles Sousa a été ministre des Finances de l'Ontario dans le gouvernement libéral de Kathleen Wynne et député provincial de Mississauga-Sud pendant 11 ans, avant de s'incliner face à un adversaire progressiste-conservateur en 2018.

Pas moins de 32 candidats indépendants s'étaient présentés afin de protester contre la décision de Justin Trudeau de rompre sa promesse de réformer le mode de scrutin.

Près de 90 000 électeurs étaient appelés à voter.

Outre les libéraux et les conservateurs, les principaux partis sont représentés, comme le NPD, avec Julia Kole, et le Parti vert, avec Mary Kidnew.

Depuis la formation du gouvernement en 2015, les libéraux de Trudeau ont conservé sept de leurs propres sièges lors d'élections partielles, remporté deux circonscriptions détenues par d'autres partis et perdu un seul siège qui leur appartenait auparavant. Entre 2006 et 2015, les conservateurs de Stephen Harper ont conservé neuf sièges, en ont remporté quatre et en ont perdu un.