Les Manitobains rendent hommage au député Jim Carr, décédé lundi

M. Carr souffrait depuis l'automne 2019 d'un cancer du sang et d'insuffisance rénale.

Il a été député provincial de 1988 à 1992 avant de faire un retour sur la scène politique en 2015, cette fois à Ottawa. Il est alors élu comme député libéral au fédéral où il a occupé le poste de ministre des Ressources naturelles, celui de ministre de la Diversification du commerce international ainsi qu'un poste de représentant spécial des Prairies.

Son décès a été annoncé lundi en début d'après-midi, avant la période des questions à la Chambre des communes à Ottawa.

Un politicien qui avait à cœur sa société

Ancien député libéral fédéral pour la circonscription de Winnipeg-Centre, Robert-Falcon Ouellette se souvient de l'aplomb de M. Carr, alors ministre des Ressources naturelles, lors des premières périodes des questions après l'élection de 2015.

Un talent d'orateur qui l'a impressionné, d'autant plus que de nombreux députés libéraux étaient de nouveaux venus en politique.

Robert-Falcon Ouellette a été député fédéral de Winnipeg-Centre de 2015 à 2019. (archives) Photo : Radio-Canada

Les conservateurs posaient de grandes questions sur les pipelines, le pétrole et toutes les ressources naturelles. On avait de nouveaux ministres qui tremblaient quand ils répondaient aux questions. Mais pas Jim Carr. Il lançait avec fougue, il allait direct de l'avant. C'était le fun à entendre! Les autres députés écoutaient avec attention , se rappelle M. Ouellette.

« Jim était l'un des leaders [...] Il avait à cœur sa société. C'était un rassembleur. » — Une citation de Robert-Falcon Ouellette, ancien député fédéral de Winnipeg-Centre

Pour l'analyste politique Michel Lagacé, Jim Carr a été l'une des voix fortes représentant l'Ouest canadien au sein du gouvernement fédéral.

Quand on est à Ottawa, c'est loin l'Ouest. Pour ce gouvernement, c'est encore mystérieux. Je pense que Jim a beaucoup aidé à faire connaître l'Ouest et son point de vue de manière modérée. Il amenait beaucoup d'expérience , affirme-t-il.

La classe politique souligne son engagement indéfectible

Dans un message publié sur Twitter, la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, dit avoir le cœur lourd.

« Au fil des ans, Jim et moi avons travaillé ensemble sur de nombreux projets. J'ai toujours admiré son engagement indéfectible envers l'amélioration de Winnipeg, du Manitoba et du Canada. » — Une citation de Heather Stefanson, première ministre du Manitoba

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, a également tenu à rendre hommage au politicien fédéral. Dans la vie publique et privée, il a toujours placé le Manitoba et le Canada au premier plan. Nous allons nous ennuyer , écrit-il sur Facebook.

Dans une entrevue à Radio-Canada, le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, a tenu à souligner l'esprit transpartisan de M. Carr.

Il a toujours préservé ce sens du respect, de collaboration et non de division que l'on voit souvent. Ça va nous manquer parce qu'il avait la capacité de travailler et de parler avec tout le monde , dit-il.

Dougald Lamont affirme qu'il se souviendra d'un homme qui a beaucoup fait pour le Manitoba.

Il a fait des contributions en entreprise, en politique, comme artiste, il était journaliste [...] On a perdu un géant au Manitoba , se désole-t-il.

Un allié des francophones et des Autochtones

Pour l'ancienne présidente-directrice générale du World Trade Centre de Winnipeg, Mariette Mulaire, Jim Carr a été un allié de la francophonie manitobaine.

Mariette Mulaire est maintenant directrice générale du World Trade Centers Association (archives) Photo : Radio-Canada

Le fait que lui aussi vienne d'une communauté minoritaire, dans la communauté juive, je pense qu'il a toujours eu ce lien-là entre la communauté francophone et la communauté juive, surtout à Winnipeg , explique celle qui occupe maintenant le rôle de directrice générale de la World Trade Centers Association.

D'ailleurs, dans son dernier discours à la Chambre des communes la semaine dernière, M. Carr a réitéré son amour pour le Canada et ses différentes identités.

« J'aime ce pays, chaque mètre carré de ce pays, en anglais, en français, dans les langues autochtones et dans les langues des nouveaux arrivants. » — Une citation de Jim Carr, député fédéral de la circonscription de Winnipeg-Centre-Sud

L'Assemblée des chefs du Manitoba (ACM) souligne aussi le travail de collaboration effectué avec Jim Carr.

Ses visions s'alignaient sur celles de l' ACM . Il était investi dans l'avancement de nos priorités communes dans toutes les régions visées par un traité, et ce au profit de tous les Canadiens. Le ministre Carr n'avait jamais peur d'avoir des discussions franches sur les questions relatives aux Premières Nations et il nous considérait comme des membres importants des Prairies , indique l' ACM dans un communiqué de presse.

Des citoyens touchés par la perte de leur député

Les citoyens rencontrés dans les rues de la circonscription de Winnipeg-Centre-Sud, celle que représentait Jim Carr, parlent d'un homme dévoué au service public.

C'était un homme intègre, enthousiaste et il avait à cœur les intérêts des électeurs , affirme Ken Burgess.

C'est incroyable qu'il ait continué à travailler malgré la maladie. Cela démontre tout son désir de servir la communauté , renchérit Steve Greyeyes.

Les funérailles de Jim Carr auront lieu le 17 décembre prochain au Centennial Concert Hall de Winnipeg.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et de Mohamed-Amin Kehel