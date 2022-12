Le 14 décembre 2012, une terrible fusillade perpétrée par un jeune homme de 20 ans a fait 26 morts à l’école Sandy Hook de Newtown, au Connecticut. Vingt des 26 personnes tuées avaient entre six et sept ans.

Dix ans plus tard, rien n’a vraiment changé : le nombre de fusillades qui éclatent et d’Américains qui meurent à cause des armes à feu ne cesse d'atteindre des sommets année après année.

Selon les données compilées par l'organisme Gun Violence Archive, l'année 2022 aux États-Unis devrait se terminer avec un total de plus de 620 fusillades lors desquelles au moins quatre personnes ont été blessées ou tuées. En 2014, ce nombre n’avait été que de 269, mais il avait bondi à 336 quatre ans plus tard. Depuis 2020, le nombre de fusillades dépasse allègrement les 600 chaque année.

La plus récente fusillade à avoir secoué le pays a eu lieu en mai dernier à Uvalde, au Texas, à l'école primaire Robb. Commise par un jeune homme de 18 ans qui avait été scolarisé dans cette ville, cette tuerie a fait 22 morts, dont 19 enfants. Cette tragédie est la plus meurtrière à être survenue dans une école primaire aux États-Unis depuis celle de Sandy Hook.

La fusillade survenue à l'école primaire d'Uvalde, au Texas, a secoué les Américains, mais pas au point de changer grand-chose aux réglementations en vigueur. Photo : afp /afp via getty images / MARK FELIX

Je pense que tout le monde revient sur Sandy Hook et se demande pourquoi cela n'a pas changé grand-chose , constate Tanya Schardt, conseillère juridique principale et directrice des questions politiques chez Brady.

Le nom de cette organisation de sensibilisation à la violence par armes à feu fait référence au Brady Act, une loi du Congrès américain qui impose une vérification des antécédents de toute personne qui souhaite acheter une arme à feu ainsi qu'un délai d'attente de cinq jours à chaque achat.

Cette loi a été nommée ainsi en l'honneur de James Brady, attaché de presse de Ronald Reagan, blessé lors de la tentative d'assassinat du président en 1981. Cette blessure a laissé James Brady partiellement paralysé à vie.

Des mesures timides

Depuis Sandy Hook, plusieurs États ont adopté des mesures immédiates, par exemple le Delaware, qui a interdit les armes d'assaut, ou encore la Californie, dont les lois sur les armes à feu figurent parmi les plus strictes au pays , dit Tanya Schardt. Le taux de violence armée y est en fait inférieur de 30 % à la moyenne nationale , souligne-t-elle. Ce n'est pas toujours décrit de cette façon dans les médias, mais c'est ce que nous disent les vraies données.

À défaut d'une implication dans la lutte contre les armes à feu de la part de Washington, où les mots gun control sont littéralement tabous, Mme Schardt estime que des lois sur les permis de port d'armes à feu en public, voire toute autre politique sensée , pourraient vraiment être adoptées par les États.

Ceux qui poussent en faveur de réglementations plus efficaces préfèrent d'ailleurs utiliser les mots gun violence prevention plutôt que gun control parce que toute réglementation raisonnable des armes à feu est rejetée d’emblée par bien des politiciens.

Même s'ils sont destinés à un usage militaire, les fusils d'assaut sont très populaires parmi les Américains, qui en achètent parfois plusieurs. Photo : afp via getty images / AFP Contributor

Or, cela pose problème aux États qui ont fait des efforts pour endiguer le problème de la prolifération des armes à feu en circulation, comme c'est le cas au Connecticut.

Un des problèmes que nous avons ici, au Connecticut, c'est que bon nombre d'armes à feu qui se retrouvent dans les rues et qui sont utilisées lors d'activités criminelles proviennent d'autres États où il est toujours légal d'acheter et de vendre des armes à feu très facilement et sans se faire poser la moindre question , explique Mike Lawlor, un ancien élu de la Chambre des représentants de cet État, devenu professeur adjoint de justice criminelle à l’Université de New Haven.

Cela lui fait dire que si chaque État adoptait une loi similaire à celles du Connecticut, de l'État de New York et du New Jersey, il y aurait beaucoup moins de personnes tuées. Le problème, bien sûr, c'est que la nation est déjà submergée d'armes. L'inversion de cette tendance prendra du temps.

Accès facile aux armes à feu

Il y aurait environ 400 millions d’armes à feu en circulation aux États-Unis, soit davantage que la population américaine totale , rappelle Tanya Schardt. Cela s'explique notamment par l’accès sans entrave à ces armes qui sèment la mort. Il est donc impératif que nous prenions des mesures pour nous assurer que ces armes soient réglementées d'une manière logique afin qu'elles ne tombent pas entre les mains de personnes qui pourraient représenter un risque pour elles-mêmes ou pour autrui.

La fusillade de Sandy Hook, à Newtown, au Connecticut, a créé une onde de choc parmi les Américains. Photo : afp via getty images / EMMANUEL DUNAND

C'est précisément ce que l'organisation Brady essaie de faire au moyen de législations, qu'il s'agisse de vérifications des antécédents, d’octroi de permis ou de réglementations sur les armes fantômes, c'est-à-dire des armes artisanales.

Tanya Schardt pense que la rhétorique du lobby des armes et de l'industrie des armes à feu perpétue une interprétation très large du deuxième amendement de la Constitution américaine, qui concerne le port d’armes.

Pour certains, selon elle, le port d'armes est autorisé pour tous les citoyens et sans condition. Il est en quelque sorte inaliénable, tout comme la liberté de religion ou d'expression.

Selon Mike Lawlor, de l’Université de New Haven, il n’est pas rare de trouver de 10 à 40 fusils d’assaut chez des personnes qui représentent un danger imminent lorsque leur maison est fouillée.

Un homme avait enregistré plus de 400 armes d'assaut à la suite de la fusillade de Sandy Hook , raconte-t-il, car la nouvelle interdiction prolongée des armes d'assaut promulguée cette année-là permettait aux gens d'en conserver s'ils les enregistraient auprès de la police d'État avant la fin de l'année . Cela explique le nombre tout simplement astronomique d'armes à feu que les gens enregistrent.

Les techniques de marketing des lobbys des armes à feu sont très efficaces, notamment lorsqu'il s'agit de donner une définition très large du deuxième amendement de la Constitution américaine. Photo : Getty Images / Karen Ducey

À cela, il convient d’ajouter les efforts de marketing très efficaces des fabricants d’armes.

Le plus gros méchant dans cette histoire , explique M. Lawlor, est une organisation appelée National Shooting Sports Foundation [NSF] qui, ironiquement, a son siège à Newtown, au Connecticut, où se trouve l'école de Sandy Hook. Elle représente les fabricants d'armes à feu et finance la National Rifle Association. Ce sont elles qui font la promotion de cette commercialisation agressive des armes à feu dans tout le pays parce qu'évidemment, en fin de compte, elles gagnent beaucoup d'argent et sont capables de faire tout cela sans rendre de comptes.

Solutions encourageantes

Il reste que la première cause de décès par arme à feu aux États-Unis demeure le suicide. Même si les rapports ont tendance à se concentrer sur la violence urbaine ou sur les tueurs de masse, qui sont évidemment des problèmes majeurs aux États-Unis, les cas de suicide par arme à feu représentent plus de la moitié des 42 000 décès annuels à cause des armes.

Afin de réduire considérablement ce nombre, Mike Lawlor, qui a été un élu de la Chambre des représentants du Connecticut, a œuvré pour créer une loi red flag , ou loi signal d’alarme .

« Avoir une arme à feu chez soi est une décision très dangereuse à prendre. La probabilité que vous puissiez utiliser cette arme pour repousser un intrus qui essaierait de pénétrer dans votre maison est vraiment très faible. Et le risque que cette arme soit utilisée pour vous tuer ou pour tuer un de vos proches est beaucoup plus élevé. » — Une citation de Mike Lawlor, ancien élu du Connecticut

Un événement survenu en 1998 est à l'origine de cette loi. Un employé mécontent de la société des loteries de cet État avait tiré sur ses collègues. À l’époque, il venait d'emménager avec sa famille, était très contrarié au travail et avait même acheté beaucoup d'armes.

C’est après une tentative de suicide qu’il a commis cet acte. Cette tragédie aurait pu être évitée, car de nombreux signaux d'alarme avaient été émis par des membres de sa famille, qui avaient contacté la police locale. De plus, certains de ses collègues s'inquiétaient à son sujet.

Or, dans chaque cas, la police a déclaré qu’elle ne pouvait rien faire, car le suspect n'avait enfreint aucune loi.

Mike Lawlor a œuvré pour créer une « loi signal d'alarme » afin de pouvoir retirer temporairement leurs armes à feu aux personnes potentiellement suicidaires ou violentes. Photo : Courtoisie : Mike Lawlor

En réponse, M. Lawlor et ses collègues avaient proposé une législation qui devait permettre aux forces de l'ordre de retirer temporairement leurs armes à feu aux personnes potentiellement suicidaires ou violentes. Cette loi a été adoptée en 1999, ce qui a fait du Connecticut le premier État du pays à autoriser la confiscation des armes à feu avant qu'un acte violent ne soit commis.

En vertu de cette loi, la police doit obtenir un mandat d'un juge. Depuis l'adoption de cette loi, il y a 23 ans, plus d’une douzaine d’autres États ont adopté une loi similaire.

Grâce non seulement à cette mesure mais aussi à d’autres lois qui ont été votées au Connecticut, cet État, selon Mike Lowlor, a été capable de réduire considérablement le nombre de décès par arme à feu. À l'heure actuelle, le taux de décès par arme à feu au Connecticut figure au quatrième rang parmi les taux les plus bas aux États-Unis.

Ces lois sont vraiment des outils incroyables pour prévenir la violence armée et pour prévenir le suicide par arme à feu , ajoute Tanya Schardt, de l’organisation Brady.

Un Congrès encore plus frileux à propos des armes à feu

Il n’en demeure pas moins que le 3 janvier prochain, la composition du Congrès sera quelque peu modifiée avec la prise de contrôle de la Chambre des représentants par le Parti républicain, qui n’a aucun désir de légiférer quand vient le temps d'agir pour contrôler les armes à feu.

L'accès à des armes à feu de tout acabit est répandu et facile aux États-Unis. Photo : Getty Images / Scott Olson

Cela va devenir plus difficile au niveau fédéral compte tenu de la composition de la Chambre , déplore la directrice en matière de politiques d'État et fédérales chez Brady.

C'est très clair. Mais nous savons que la plupart des Américains veulent des vérifications d'antécédents. Nous savons aussi que du financement peut être accordé pour faire de l'intervention communautaire en matière de violence et pour soutenir d'autres programmes vraiment essentiels pour prévenir la violence armée , fait-elle valoir. Et je pense aussi qu'il est impératif que nous continuions à voir ce que les États peuvent faire localement, même si je pense qu'une approche nationale est certainement ce qui aura le plus grand impact.

Là encore, les États à majorité démocrate sont ceux qui ont adopté en plus grand nombre des mesures de contrôle. Parmi les États républicains, rares sont ceux qui ont adopté une loi red flag , à part la Floride et le Texas.

Mike Lawlor garde cependant espoir et croit que la fréquence de ces fusillades de masse est probablement le meilleur indicateur de la rapidité avec laquelle les lois vont changer.

« C'est malheureux de dire ça, mais il viendra un moment où les gens en auront marre que certaines personnes, pour quelque raison que ce soit, entrent dans une école, un centre commercial, une église ou une synagogue et tirent sur des gens au hasard. » — Une citation de Mike Lawlor, ancien élu du Connecticut et professeur adjoint en justice criminelle

M. Lawlor est convaincu qu'un jour viendra où les gens décideront que ça suffit. Il espère que ce sera plus tôt que tard.