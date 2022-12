Collision frontale à Cléricy : on craignait pour la vie d’une femme

Une femme se trouvait entre la vie et la mort lundi soir à la suite d’une collision frontale survenue en fin d’après-midi sur la Route d’Aiguebelle, dans le secteur de Cléricy, à Rouyn-Noranda.

Selon les informations fournies par la Sûreté du Québec, les services d’urgence ont été appelés vers 16h30 concernant cet accident qui impliquait deux véhicules utilitaires sport et qui aurait fait quatre blessés.

Le premier véhicule, dont la conductrice était la seule passagère, aurait dévié de sa voie pour heurter le deuxième véhicule roulant en sens inverse, qui comptait trois personnes à bord. L’une des passagères du second véhicule a été blessée grièvement et on craignait pour sa vie.

Toujours selon la SQ, il est possible que la conductrice du premier véhicule se soit endormie au volant. Un enquêteur en scènes de collision a été dépêché sur les lieux afin de déterminer les causes et les circonstances de l’accident.

Au moment d’écrire ces lignes, lundi soir, la Route d’Aiguebelle demeurait fermée dans les deux directions, mais il semble qu'il était possible pour les véhicules de passer via une voie de déviation, sur le terrain d’un citoyen du secteur.