Sainte-Anne-des-Monts: une première augmentation des taxes foncières en huit ans

La Ville fait de nombreux achats où on peut voir les tendances de l’inflation, comme le prix du carburant sur notre flotte de véhicule et le déneigement, ça fait en sorte que la facture augmente beaucoup , explique le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes.

Le taux d'imposition passe de 1,17 $ du 100 $ d’évaluation à 1,21 $, ce qui signifie donc qu’une maison sur le territoire, d’une valeur d’environ 134 000 $, verrait sa facture augmenter de 3,42 %, soit d’environ 54 $. Cette augmentation touche aussi le secteur de Tourelle.

Le taux d'impôt foncier pour les immeubles non résidentiels et industriels augmente lui aussi, mais seulement de 1,8 % pour passer à 2,21 $ du 100 $ d’évaluation.

D’après Simon Deschênes, une perte de péréquation — un programme géré par le gouvernement fédéral qui prélève des impôts et des taxes de tous les Canadiens et verse de l’argent aux provinces qui ont une moins grande capacité de générer des revenus — fait également mal à la Ville.

La perte de 350 000 $ en péréquation est considérable et est une mauvaise nouvelle en soi pour nous, confie-t-il. Veux veux pas, ça doit se transposer dans notre budget municipal, ce qui nous donne moins de marge de manœuvre.

Cette perte de revenus touche notamment le secteur des immobilisations, où la Ville a décidé de réduire de plus de moitié l’argent investi. C’est là qu’on a coupé dans le gras pour avoir un budget plus raisonnable, dit le maire. On va donc avoir moins de projets d’investissement dans la prochaine année.

« 2023 ne sera pas une super année dans les dépenses et dans les projets d’investissements. On va être raisonnable et on a géré ça serré, mais je pense que notre budget est à la hauteur des attentes des citoyens et de la capacité de payer des contribuables. » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

La Ville prévoit aussi une augmentation des frais en ce qui concerne son administration de plus de 12 %. Le service de sécurité incendie voit aussi son enveloppe budgétaire augmenter de plus de 10 %.

Ces augmentations sont notamment dues à l’indexation des salaires au coût de la vie, selon le maire.

Pour compenser cette hausse de l'impôt foncier, les taxes pour les services municipaux vont diminuer en 2023. Les taxes pour les services d’égouts et d’aqueduc baissent de plus de 6 % et celle pour les matières résiduelles augmente légèrement.

Au final, les services municipaux coûteront au contribuable quelque 12 $ de moins en 2023, pour un total de 687 $.

Loisir et culture à l’honneur

Le budget alloué aux loisirs et à la culture, le troisième poste de dépenses le plus important de la Ville, augmente aussi de plus de 15 %. C’est un souhait et une nouvelle orientation que le conseil municipal souhaite prendre de tenter d’en faire plus pour le milieu culturel des sports et des loisirs et la vie communautaire sur le territoire , indique le maire.

La Ville prévoit, au début de l’année prochaine, embaucher une personne-ressource à temps plein pour le développement culturel et communautaire.

Son travail va entre autres consister à éplucher tous les programmes d’aide financière possibles et imaginables pour tenter d’aller chercher plus de financement auprès du gouvernement et d’en faire plus pour que la qualité de vie des citoyens soit bonifiée , explique-t-il.

Malgré les pertes de revenus et le contexte économique qui a forcé la Ville à augmenter son taux d'imposition, le maire est optimiste pour la suite des choses.

Ça fait deux années consécutives qu’on a des gains en termes de population, on voit de plus en plus de nouveaux arrivants avec de bons emplois s’installer, on voit des promoteurs qui veulent investir dans les projets domiciliaires , précise Simon Deschênes.

« Il y a quand même une forme de développement et c’est une bonne nouvelle. On regarde devant nous ! » — Une citation de Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Somme toute, le budget 2023 de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts s’apparente à celui de l’année dernière, soit près de 12 millions de dollars. Le maire indique également avoir 2,2 millions de dollars en surplus cumulés, que la Ville peut utiliser comme marge de manœuvre financière pour des imprévus ou des projets particuliers.

Avec la collaboration de Pierre Chapdelaine de Montvalon.