Projets immobiliers à Edmonton : pas de minimum de places de stationnement depuis 2020

En juin 2020, Edmonton est devenue la première grande ville canadienne à abolir les exigences minimales en matière de stationnement pour la construction de projets résidentiels et commerciaux. Après plus de deux ans, la Ville, les développeurs et les résidents touchés partagent leurs différentes opinions sur ce changement de politique.

Ce dernier a fait en sorte qu'au lieu d’imposer aux promoteurs et aux entreprises de fournir un nombre spécifique de places de stationnement, ils peuvent dorénavant décider de la quantité de places à aménager. Des espaces de stationnement accessibles aux personnes à mobilité réduite doivent cependant toujours être prévus.

Selon les données fournies par la Ville, plus de 20 000 places de stationnement ont été ajoutées en 2020 et 2021. Environ 5400 places pour vélos et 850 places accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été ajoutées au cours de la même période.

Bien que de nombreux stationnements aient été ajoutés, la décision de supprimer le nombre minimum de places a permis à certains projets d'aller de l'avant avec l’aménagement d’un nombre plus limité d'espaces offerts.

Autrefois urbaniste, maintenant conseillère municipale pour la Ville d'Edmonton, Ashley Salvador a plaidé pour ce changement de protocole qu'elle considère aujourd'hui comme un succès.

Une crainte que nous avons souvent entendue était que ce changement de politique allait causer des ravages dans nos rues, qu'il n'y aurait plus de stationnement, que les gens ne pourraient plus se déplacer, mais ce n'est absolument pas ce que nous avons vu , a-t-elle affirmé.

D’après la Ville et des personnes qui travaillent dans les secteurs concernés, l'abandon des exigences a notamment permis aux propriétaires et aux entreprises d'utiliser plus facilement leurs stationnements à d'autres fins.

Réaménager l’espace

Le directeur général de la brasserie Campio, Ray Burton, dit soutenir ce changement de règlement à cause de la flexibilité que celui-ci accorde aux entreprises. Durant la pandémie, Campio a transformé son stationnement en une terrasse. Ce qui était initialement une initiative visant à répondre aux mesures sanitaires est désormais un aménagement permanent.

Ray Burton admet que certaines personnes regrettent le stationnement gratuit en été, mais qu'avec un stationnement payant situé à l’arrière du bâtiment, ainsi que de l'espace longeant la rue à proximité de l’établissement, il y a d'autres options pour les conducteurs.

Une porte-parole pour la Ville d'Edmonton, Courtney Bettin, a déclaré que le retrait des exigences minimales favorise également le développement de la capitale albertaine en éliminant le besoin d'études coûteuses, en créant plus de certitude pour les projets de développement et en éliminant les délais d'obtention de nombreux permis.

Cette semaine, le conseil municipal a approuvé le projet Metro 78 constitué de deux immeubles de 71 logements chacun sur la 78e avenue. Situé à proximité de la station McKernan/Belgravia, qui a le taux d’utilisation le plus bas en ville, le projet ne comprend pratiquement aucun espace de stationnement sur place.

Le promoteur, Bryce Pinto, qualifie Metro 78 d'exemple de densité intelligente . Il estime que le projet représente un aménagement autour d’une densification adaptée au contexte urbain de l’arrondissement.

Toutefois, son opinion ne fait pas l'unanimité parmi les résidents du quartier, comme Roni Kraut qui remarque qu'une évaluation de la circulation montre que le projet immobilier devrait ajouter 304 nouveaux déplacements en voiture par jour.

Ce qui est vraiment contrariant, c'est que nous avons demandé à la Ville de fournir une analyse des conséquences [du projet] sur la [disponibilité du] stationnement dans la rue et qu'elle ne nous a rien dit , a-t-il déclaré.

La conseillère Ashley Salvador affirme qu'il reste encore du travail à faire, notamment pour déterminer une stratégie à l'échelle de la ville pour le stationnement en bordure de trottoir.

« Nous devons construire des quartiers plus faciles pour marcher et plus denses où la possession d'une voiture est une option et non une nécessité. » — Une citation de Ashley Salvador, conseillère municipale

Il faut plusieurs années pour que les projets de construction de grande envergure soient approuvés et mis en œuvre, par conséquent, il faudra du temps afin que tous les impacts de ce changement soient connus.

Avec les informations de Madeleine Cummings