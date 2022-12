La taxe foncière augmentera de 3,9 % à Magog

C'est ce qui a été voté à l'unanimité, lundi soir, lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal qui était réuni pour voter le budget de fonctionnement qui s'élève à 100,3 millions $ pour l'année 2023.

Pour la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, cette hausse permettra d'offrir le même niveau de services aux citoyens et permettra de poursuivre le développement de la Ville.

Comme beaucoup d'organisations, de citoyens, on est frappés par l'inflation avec la hausse des coûts des matériaux, de l'essence. Les fournisseurs, eux aussi frappés, nous refilent la facture. Notre convention collective, elle aussi, suit l'inflation. Il a fallu y aller avec 3%, c'est-à-dire le maximum , fait savoir la mairesse en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

« On essaie de faire en sorte que la Ville continue à être en croissance et continue à offrir de bons services à la population qui est de plus en plus exigeante » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

Hausse de la tarification des services municipaux

La hausse de 3,9 % de la taxe foncière exclut la tarification des services municipaux. Concrètement, un ménage propriétaire d'une résidence valant 316 800 $ devra débourser 2214 $ de taxes foncières. À cela devront s'ajouter 686 $ si la propriété est desservie par le réseau d'aqueduc et d'égout (une hausse de 30 $ par rapport à 2022) ou 332 $ si la résidence n'est pas branchée au réseau municipal (une hausse de 23 $ comparativement à l'année précédente).

Le tarif des services municipaux est le même pour tous les ménages, peu importe le prix de leur propriété. À Magog, c'est le principe de l'utilisateur-payeur qui s'applique , précise Samuel Côté, président de la commission des finances et conseiller municipal. D'ailleurs, selon ce dernier, certains services ont été réduits à l'interne pour que la Ville puisse faire des économies. Notamment en réduisant le nombre de véhicules du parc automobile de la Ville ou encore en adoptant des véhicules électriques.

La Ville a par ailleurs décidé de retirer l'escompte de 1 % remis aux citoyens qui payaient leur compte de taxe en un seul versement. Ça représente un revenu additionnel de plus de 100 000 $ par année , indique Samuel Côté.

Un budget responsable selon la mairesse

Ce budget n'a pas été facile à monter selon Nathalie Pelletier, mais elle le qualifie de responsable . On a de la chance d'être une ville qui est en croissance. On a le droit d'avoir des droits de mutation, de nouveaux permis, de nouvelles constructions. C'est ce qui fait en sorte qu'on a été capables de limiter [l'augmentation] de 3,9% en plus nos tarifs, parce que ça aurait pu être quand même plus élevé , croit-elle. Nathalie Pelletier s'attend d'ailleurs à ce que les citoyens magogois comprennent cette hausse de la taxe foncière.

« Le conseil, on est confortable avec [cette hausse]. Essayer de limiter davantage, ça aurait été une baisse trop importante du niveau de service et ça aurait fait en sorte qu'on impacte les générations futures. » — Une citation de Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

9 postes permanents de plus en 2023

Ce sont neuf postes permanents qui seront créés dans la Municipalité de Magog en 2023. On veut améliorer l'entretien de nos routes. Au lieu de repartir à neuf, si on fait un bon entretien préventif, on avait besoin d'un superviseur supplémentaire pour les travaux publics , poursuit la mairesse.

Nos délais d'émission de permis [de construction et de rénovation] étaient quand même élevés. On se faisait dire par les citoyens que c'était long explique-t-elle pour justifier l'embauche d'un nouvel inspecteur en bâtiment qui portera leur nombre à huit dans la municipalité.

Le ratio des salaires dans le budget total de l'année 2023 est de 30,8 %. Cela représente une hausse de trois points par rapport à 2022.