Préoccupations autour du travail des enfants en Outaouais

Quand je finis à 23 h, me réveiller le matin, c’est difficile , estime la jeune élève en entrevue à proximité de son école secondaire. D’autant plus qu’elle trouve le salaire minimum, ce qu’elle gagne, insuffisant pour pallier ses besoins.

Concilier son horaire de travail avec les études n’est pas de tout repos, reconnaît Castie Florvenscia Florvilus. Photo : Radio-Canada

Moi, j’ai 16 ans, et je suis enceinte. C’est déjà difficile de me lever le matin. Travailler, ça ne m’aide pas , ajoute-t-elle. Je dois avoir de l’argent pour mon futur bébé.

Concilier cet horaire de travail avec les études n’est pas de tout repos, reconnaît-elle.

Il y a des examens que je n’ai pas passés parce que je n’ai pas le temps de réviser. Il y a des fois où je ne suis pas allée à l’école parce que j’étais fatiguée, je ne me sentais pas bien. En plus, il y a les nausées qui commencent , conclut Mme Florvilus.

Un encadrement nécessaire, selon le CJEO

Dans la foulée de l’annonce du gouvernement québécois à l’idée de légiférer pour encadrer le travail des enfants, plusieurs intervenants en Outaouais poussent un soupir de soulagement.

Il faut s’assurer de prioriser la réussite éducative des jeunes et non pas seulement valoriser à outrance le travail , lance d’emblée Josée Cousineau, directrice générale du Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO), qui se dit préoccupée par l’augmentation du nombre de jeunes au travail.

Le nombre d’accidents de travail chez les jeunes de moins de 16 ans a effectivement bondi de 36 % en 2021, 22 % des jeunes du secondaire ont un employeur, et on voit même des enfants de 11 ans travailler dans les restaurants.

« On sait ce que ça exige d’être travailleur. On sait ce que ça a comme impact sur notre niveau d’énergie et sur notre niveau de responsabilités. » — Une citation de Josée Cousineau, directrice générale du Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais

Pour elle, avoir une expérience de travail aussi tôt dans la vie est une arme à double tranchant.

Aujourd’hui, les employeurs sont prêts à payer bien au-delà du salaire minimum pour attirer de la main-d'œuvre. [...] C'est là l'enjeu : de vouloir travailler, et éventuellement, y prendre suffisamment goût pour laisser aller l’école et se dire j’y retournerai plus tard , poursuit l’intervenante.

Pour Josée Cousineau, directrice générale du Carrefour jeunesse emploi Outaouais, avoir une expérience de travail aussi tôt dans la vie est une arme à double tranchant. Photo : Radio-Canada

Si Mme Cousineau salue l’intention gouvernementale de légiférer sur la question, elle croit néanmoins que la question du travail des enfants relève d’une responsabilité collective.

Les parents ont un rôle à jouer, les employeurs ont un rôle à jouer aussi. Les jeunes eux-mêmes doivent se responsabiliser pour imposer leur limite. Est-ce que les jeunes de 14 ans [...] auront les capacités de négocier avec leur employeur?

Il faut que tout le monde prenne sa part de responsabilité pour que cette nouvelle loi n'empêche pas des jeunes d'accéder à un diplôme et de poursuivre leurs études au cégep et à l’université , conclut Mme Cousineau.

Des modalités d’application en question

Valérie Boudreau, directrice des services cliniques à Vallée jeunesse Outaouais, un organisme qui aide les jeunes en situation de décrochage scolaire, se montre en accord avec les principes qui sous-tendent une éventuelle législation.

C’est une situation qu’on voit qui est déplorable. Pour une tranche d’âge, entre 15 et 17 ans, ça peut devenir un choix entre l’école et le travail à temps plein , souligne l’intervenante.

Valérie Boudreau est la directrice des services cliniques chez Vallée Jeunesse Outaouais (archives). Photo : Radio-Canada

Cela dit, ce sont les modalités d’application de la loi sur lesquelles elle se questionne, notamment quant au plafond proposé d’heures travaillées.

Est-ce que ce sera appliqué en période estivale? On a [des enfants de] 12 et 13 ans qui vont vivre beaucoup plus de réussites, vont aller chercher une autonomie s’ils travaillent à temps plein l’été plutôt que de rester à la maison , ajoute Mme Boudreau.

On a hâte de voir comment ils vont définir les exceptions , conclut-elle.

Avec les informations d'Alexandra Angers, Patrick Foucault et Rémi Authier