Edmonton va bonifier son réseau de pistes cyclables

La Ville d’Edmonton a approuvé la semaine dernière l’ajout de 100 millions de dollars à son budget de dépenses en immobilisation de quatre ans pour améliorer et bonifier son réseau de pistes cyclables.

L'initiative a été introduite dans un amendement vendredi par le maire, Amarjeet Sohi. Elle a reçu l’approbation du conseil municipal après des heures de débats, au grand plaisir de plusieurs organismes.

Cet investissement reflète une avancée pour rendre les rues d’Edmonton plus sécuritaires et supportables , affirme le président de Paths for People, Stephen Raitz.

Il espère que les fonds permettront aux pistes cyclables existantes d'être mieux reliées aux quartiers moins desservis en transports actifs : C'est ce qui manque à Edmonton en ce moment.

« Nous avons une bonne connexion autour de certains quartiers, mais cela signifie que ce sont seulement les gens autour du centre-ville qui ont l'occasion de se déplacer en vélo. Ce n’est pas très équitable si on veut faire d’Edmonton une ville ou prendre son vélo est une option. » — Une citation de Stephen Raitz, président de Paths for People

Le directeur général de Bike Edmonton, Greg Glatz, abonde dans le même sens. Par contre, il ne voit pas ces 100 millions de dollars comme une solution miracle pour combler le manque d’infrastructure cyclable dans la métropole.

C’est environ la moitié des besoins de la ville, selon ses propres recommandations , déclare-t-il.

Greg Glatz se réfère à la troisième approche préconisée par l’administration de la Ville au conseil municipal pour l’intégration de son Projet vélo créé en 2020. L'initiative est une sorte de guide pour la mise en place de centaines de kilomètres de piste cyclable à son réseau d'ici 2026.

Les deux autres approches proposées par l’administration pour améliorer le transport actif de la Ville demandaient une allocation de 155 millions de dollars et 198 millions de dollars pour terminer son Projet vélo dans les temps.

Greg Glatz conclut donc que les 100 millions approuvés ne sont pas suffisants pour tout accomplir, mais ceux-ci vont permettre la construction de beaucoup de routes importantes et de connexions [entre les quartiers].

Quelques réticences

Le conseil municipal n’a pas voté l'amendement à l’unanimité. Sarah Hamilton, Karen Principe, Jennifer Rice et Tim Cartmell ont voté contre.

Tim Cartmell a notamment soulevé quelques réticences face au montant proposé par le maire. Selon lui, Edmonton devrait adopter une approche graduelle.

Il suggère de réduire l’amendement à 30 millions de dollars et d’utiliser les 70 millions restants pour évaluer les besoins envers d’autres initiatives de transport actif ou encore au financement de la revitalisation du boulevard Gateway ou de l’Avenue de l'Université.

Faisons preuve d’un peu de retenue et [finançons] de manière mesurée de façon à ce qu’on s’engage dans un projet à la foi [...] progressivement , a fait valoir Tim Cartmell lors du débat de l’amendement, vendredi.

Le maire Amarjeet Sohi rejette néanmoins ces craintes. Selon lui, le budget investit déjà près de 2 milliards de dollars dans la revitalisation des routes. D'après lui, le vélo a sa place à Edmonton et dans le budget.

On essaie de construire une Ville [accessible] pour tous , a conclu le maire lors d'une mêlée de presse lundi.

Le conseil municipal n’a toujours pas voté sur la version finale de son budget.

Avec les informations de Natasha Reibe et Emmanuel Prince-Thauvette