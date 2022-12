Sayona obtient le feu vert pour relancer le Complexe Lithium Amérique du Nord

« Pour la relance de Lithium Amérique du Nord telle que prévue au premier trimestre de 2023, c’était essentiel qu’on ait le dernier permis maintenant. Avec une centaine d’employés sur le site, en plus de ceux de l’entrepreneur L. Fournier et Fils, on ne voulait pas devoir diminuer les opérations. Je suis extrêmement fier de mon équipe d’environnement, qui a passé à travers tout ce processus depuis le début. » — Une citation de Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona pour le Québec

Guy Laliberté, chef de la direction au Québec de la minière australienne Sayona. Photo : Radio-Canada / DAVID RICHARD

Ce processus s’est entamé dès l’acquisition du Complexe Lithium Amérique du Nord par Sayona, en août 2021. Les différents permis proviennent notamment du ministère de l’Environnement et du ministère des Ressources naturelles au provincial, ainsi que du ministère des Pêches et des Océans au fédéral.

Il y avait plus de 130 permis qu'on devait transférer ou réactiver et certains nouveaux permis dont on avait besoin. Il y en a quand même plusieurs qu’on devait remettre à jour avec certaines informations pour lesquelles il a fallu retourner sur le terrain. D’autres avaient été déposées par les anciens propriétaires, mais n’avaient pas été complétées , mentionne Annie Blier, vice-présidente Environnement chez Sayona.

On devait aussi présenter un nouveau plan de fermeture, le remettre à jour. Il a été présenté au mois d’octobre. Le but est de devenir le premier producteur de concentré de lithium en Abitibi, au Québec et même en Amérique du Nord , ajoute Mme Blier.

L'alimentateur à tablier et chute de l'usine de Lithium Amérique du Nord, à La Corne. Photo : Groupe CNW/Sayona

D’autres permis seront requis pour traiter le minerai du projet Authier Lithium de La Motte si celui-ci reçoit toutes les autorisations gouvernementales. Sayona précise qu’elle chemine aussi dans ses démarches pour l’obtention d’une certification Écologo  (Nouvelle fenêtre) , en plus d’adhérer pleinement à l’initiative Vers le développement minier durable de l’Association minière du Canada.

Travaux en cours

Les travaux se poursuivent par ailleurs à La Corne dans le but de redémarrer la mine et le concentrateur de lithium d’ici la fin mars 2023. Plusieurs millions de dollars sont investis présentement pour améliorer les équipements et les installations à La Corne. La capacité de traitement demeure à 3800 tonnes de minerai par jour.

« Tous les contrats, en ce qui nous concerne, sont pratiquement octroyés pour la relance. On est là-dedans à fond de train. On va vraiment rencontrer nos objectifs. On est très heureux que les gouvernements nous témoignent leur confiance en nous permettant de relancer les opérations telles qu’elles étaient exécutées lors de la fermeture de l’usine et en mieux, puisqu’on y injecte 100 M$ d’ici la fin de l’année 2023 », affirme Guy Laliberté.

Une portion du site du complexe minier de La Corne, où sera exploitée la seule mine de lithium au Canada. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Deuxième transformation au Québec

M. Laliberté rappelle que Sayona projette toujours de faire la deuxième transformation du concentré en carbonate ou en hydroxyde de lithium au Québec, comme elle s’est engagée à le faire auprès du gouvernement. Une étude de préfaisabilité est actuellement en cours pour déterminer si elle pourrait se faire à l’usine qui était en développement à La Corne avant la fermeture.

L’idée de démarrer maintenant, même si on ne peut toujours pas faire la deuxième transformation, c’est d’aller chercher les liquidités nécessaires, aller chercher les bénéfices pour nous aider à financer la suite , souligne Guy Laliberté.

Une pancarte de Sayona indique aux automobilistes la direction à prendre pour se rendre au complexe minier. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

M. Laliberté se réjouit par ailleurs de la volonté d’Ottawa de convaincre des entreprises comme Volkswagen d’implanter leur usine de batteries pour véhicules électriques au Canada.