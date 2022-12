Les Louperivois ont désormais une grande bibliothèque moderne

Après plus de 20 mois de travaux, la bibliothèque Françoise-Bédard, agrandie et modernisée, a été inaugurée lundi par la Ville de Rivière-du-Loup. L’espace, baigné de lumière, offre un plus grand confort à ses visiteurs et propose aussi de nouveaux services.

Parmi les nouvelles installations que compte la bibliothèque, les utilisateurs ont accès à une salle de réunion, une salle multifonctionnelle et un salon de jeux de société. Les travaux ont aussi intégré une terrasse, avec un toit végétalisé, ainsi qu’une cour intérieure pour bonifier l’expérience des Louperivois.

La bibliothèque Françoise-Bédard a fait peau neuve après vingt mois de travaux. Photo : Radio-Canada / Pierre-Luc Blanchet

Des espaces ont été aménagés également pour satisfaire les besoins de toutes les générations. On a une zone qui est enfin dédiée à la jeunesse , se félicite Sylvie Michaud, bibliothécaire responsable de l’institution. Un espace d’animation avec écran et projecteur est à leur disposition. Pour les adolescents, une section alliant détente et travail a été créée.

Avec cet agrandissement, la superficie de la bibliothèque Françoise-Bédard passe de 920 à 1500 mètres carrés. L’installation de l’air climatisé et de planchers chauffants offre plus de confort aux visiteurs.

Enfin, les aménagements facilitent la visite des personnes à mobilité réduite grâce à des accès et du mobilier adaptés.

Davantage d'outils numériques

La réfection de la bibliothèque a intégré davantage d’outils numériques. Les visiteurs peuvent notamment utiliser les deux stations d’autoprêts pour l'emprunt d'un document.

La bibliothèque Françoise-Bédard intègre désormais deux stations d'autoprêts. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

De plus, un médialab permettra aux usagers d’être accompagnés dans la fabrication de photos, projets audio ou vidéos grâce à des logiciels, à un studio d’enregistrement, au matériel pour la photo ou l’éclairage. On vit dans une société qui est de plus en plus numérique, c’est notre rôle dans les bibliothèques d’aider les gens à mieux composer avec ces outils , précise Sylvie Michaud.

Cette dernière se dit satisfaite que la bibliothèque ait su se réinventer pour répondre aux besoins des familles. D’ailleurs, une salle d’allaitement a été intégrée au sein de la bâtisse. D’après Sylvie Michaud, tout est réuni pour que la population fréquente les lieux.

« On veut que les gens passent beaucoup de temps à la bibliothèque. » — Une citation de Sylvie Michaud, bibliothèque responsable de la bibliothèque Françoise-Bédard

Sylvie Michaud estime que la bibliothèque de Rivière-du-Loup a su se réinventer pour répondre aux besoins des familles louperivoises. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

La conservation d'un bâtiment patrimonial

La réfection conserve le cachet patrimonial de la Maison de la Culture, qui abrite la bibliothèque Françoise-Bédard.

« C'est un bâtiment historique qui a été bien rénové et conservé. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

C’est un des aspects qui a charmé l’une des premières utilisatrices de la bibliothèque. J’aime beaucoup l’histoire, confie-t-elle. C’était très important pour moi de voir qu’on a rénové quelque chose de beau au lieu d’en construire un autre , partage la Louperivoise.

L'édifice patrimonial qui abrite la bibliothèque Françoise-Bédard a pu être conservé. Photo : Radio-Canada

L’agrandissement de ce lieu historique avait fait l’objet d’un concours d’architecture en 2019 et c’est le Groupe A | Annexe U et LGT inc qui a remporté l’appel à projets.

Au total, l’agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque ont nécessité un investissement de 10,2 millions de dollars, dont 3,2 millions proviennent du Fonds Chantiers Canada-Québec.

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, se dit fier de voir le projet se concrétiser. C’est l’aboutissement de plusieurs années de travail, confie-t-il. Lors de mon élection en 2013, c’est un projet dont on parlait déjà, et on s’est dit qu’un jour on arrêtait d’en parler et qu'on allait le réaliser. C’est chose faite aujourd’hui , conclut-il.

Le maire considère que les espaces sont assez grands pour répondre aux besoins de la population en croissance. Avant la pandémie, en 2019, la bibliothèque recevait 75 000 visiteurs et opérait 9000 prêts au cours de l’année, d’après le maire.

Une fête d'ouverture aura lieu le 22 janvier pour permettre aux familles de venir visiter de fond en comble la nouvelle installation.

