Des élèves de l’école Sainte-Lucie accrochent le coeur des itinérants

Une cinquantaine de jeunes de quatrième et cinquième année ont fabriqué des accroche-cœurs destinés à des personnes itinérantes sur lesquels ils ont inscrit des messages positifs. Les objets seront remis à des usagers de la Maison d’accueil pour sans-abri pour Noël.

Depuis septembre, des écoliers du service de garde s’affairent à créer . Grâce à l’éducatrice Guylaine Dallaire, ils ont compris que tous n’ont pas la même chance dans la vie et qu’avoir un toit sur la tête est une richesse inestimable.

L’heure est au partage et à la gentillesse.

Une cinquantaine de jeunes de quatrième et cinquième année ont fabriqué des accroche-cœurs destinés à des personnes itinérantes. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Ce n’est pas un hasard si les bénéficiaires des cadeaux, fignolés avec soin et dotés de pensées lumineuses et réconfortantes, sont des itinérants.

Il y en a plusieurs qui pensaient que les sans-abri, il y en avait juste à Montréal. Là, ils ont découvert qu’il y en avait beaucoup ici. Et en plus, on en voit de plus en plus , croit l’éducatrice Guylaine Dallaire.

Lundi, les jeunes artistes ont offert leurs accroche-cœurs et une carte géante au responsable de l’animation de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Pierre Schuld. La remise a eu lieu sur l’heure du midi, au terme d’une présentation éclairante livrée par l’intervenant.

Pour ces enfants de 10 et 11 ans, bricoler un porte-clé que chaque personne itinérante pourra porter à la ceinture de son pantalon, sur son sac à dos ou à la boutonnière de son manteau, était un geste d’ouverture et d’empathie.

Pierre Schuld, responsable de l'animation à Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, a pu discuter avec Ima Morissette, élève à l'école Sainte-Lucie. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

J’ai fait ça pour que tous les sans-abri passent un beau Noël , a raconté Charles-Olivier Fillion.

Mia Desjardins, Lexie Dufour et Ima Morissette avaient des mots enveloppants pour les personnes en situation d’itinérance.

Et le soleil se lèvera chaque matin ou chaque jour pour toi. Tu comptes à mes yeux. Quand tout semble une montagne, souviens-toi d’y aller un pas à la fois. Accroche-toi à une pensée positive et emmène-la avec toi , ont écrit les écoliers.

Ils auront le ventre plein, seront bien au chaud à Noël et, pour la plupart, choyés et entourés de leurs proches. Au réveillon, les enfants se rappelleront ces mots empreints de sens qu’ils auront écrit au dos de pièces de bois pour faire du bien à autrui.

Guylaine Dallaire est éducatrice en service de garde à l'école Sainte-Lucie. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Pierre Schuld a reçu le tout avec bonheur lors de son passage au service de garde.

Ça va toucher des gens. Oui, je suis persuadé. Il y a un lien d’émotion avec ça , a-t-il convenu.

Une cinquantaine d’accroche-cœurs avec des pensées positives comme celles-là seront distribuées à des usagers de la Maison d’accueil pour sans-abri les 23 et 24 décembre.