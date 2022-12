Un panier de Noël pour 430 familles de Val-d’Or

La livraison des paniers aura lieu ce samedi 17 décembre. L’organisme dit avoir reçu et analysé plus de 500 demandes, une augmentation par rapport à l’an dernier.

La présidente du comité, Geneviève Larche, explique que la valeur des paniers a dû être bonifiée pour tenir compte de l’augmentation des coûts des denrées à l’épicerie. La valeur pour une personne seule atteint désormais 250 $ et une famille nombreuse pourra recevoir un panier d’une valeur de 800 $.

« On aurait peut-être pu aller à 450 paniers si les coûts étaient restés les mêmes que les années précédentes. Mais on voulait conserver le pouvoir d’achat des gens et s’assurer que la quantité remise soit satisfaisante pour pouvoir passer le temps des Fêtes. » — Une citation de Geneviève Larche, présidente du Comité des Paniers de Noël de Val-d'Or

Les cadeaux à emballer sont nombreux en vue de la distribution des paniers de Noël à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le Comité des Paniers de Noël a pu atteindre son objectif grâce à quelques activités majeures, dont la Guignolée des médias, qui a généré un record de 72 000 $. Les entreprises, les organismes et les citoyens ont vraiment répondu présents. On était aussi contents de retrouver notre déjeuner des pompiers en présentiel , se réjouit Mme Larche.

Cinq remorques pour la « MOdite belle récolte »

Par ailleurs, la 5e édition de la MOdite belle récolte Poirier s’est aussi avérée un succès, alors que cinq remorques pleines de denrées ont été livrées aux comités des Paniers de Noël de Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Amos et Malartic.

L'animateur de radio Éric Morissette, alias Mo (à droite sur la photo), a encore connu un beau succès avec sa «MOdite belle récolte». Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Ça provient de compagnies, mais aussi de particuliers, souligne Éric Morissette, initiateur du projet. L’idée, c’est de compléter le panier de Noël. On veut que les gens continuent de donner des denrées régulières, pour les besoins de base, mais on fait le petit pas de plus en donnant des gâteries qui font plaisir dans le temps des Fêtes, comme des chips, du chocolat et des bonbons.